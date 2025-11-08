Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica

Na velikom koncertu u Areni Zagreb Severini se dogodila nezgoda, no sve je odmah okrenula na šalu.
Tijekom izvođenja jedne od pjesama, Severina se popiknula o svoje hlače i pala na pozornicu. Iako je prizor iznenadio publiku, pjevačica je situaciju podnijela s nevjerojatnom smirenošću i humorom. Ostala je ležati na podu, smijući se i nastavljajući pjevati, dok su joj gitaristi potrčali u pomoć.
Severina pala u Areni Zagreb - 5 Foto: Screenshot
Severina pala u Areni Zagreb - 6 Foto: Screenshot
Severina pala u Areni Zagreb - 2 Foto: Screenshot
Publika je reagirala burnim pljeskom i ovacijama, a Severina je još jednom pokazala zašto je omiljena među fanovima – ništa je ne može izbaciti iz ritma.
Videi trenutka brzo su se proširili društvenim mrežama, a fanovi su je zasuli porukama podrške i smiješnim komentarima.
@mixbydalic Severina pala na koncertu u Areni Zagreb😯🤍 #severina #seve #sevenacionale #arenazagreb #mixbydalic ♬ original sound - MIXBYDALIC
''To samo pokazuje s koliko energije ona održava gotovo trosatni koncert u dobi od 53 godine'', ''Žena je pojela binu, kakva energija, želim u tim godinama biti baš takva energija, odlično je bilo'', ''Ako padneš, podigni krunu i nastavi koračati. Tako to rade kraljice'', neki su od komentara ispod videa na TikToku.
Severina u Areni Zagreb - 6 Foto: PR
Severina u Areni Zagreb - 3 Foto: PR
Severini je ovo bio prvi od dva koncerta, a sljedeći će održati večeras.
Još fotografija s koncerta pogledajte OVDJE.
