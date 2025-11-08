Severina održala koncertni spektakl u Areni Zagreb! Pogledajte kako je bilo

Severina je večeras započela svoj dvodnevni rasprodani zagrebački nastup u Areni, a publika je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu, spremna za uživanje u večeri ispunjenoj najvećim glazbenim uspjesima i emotivnim trenucima.

Skoro tri sata proveli su proživljavajući pjesme koje su obilježile Severininu karijeru, izvedenih s pratećim orkestrom u sastavu gotovo trideset vrhunskih glazbenika, koji su dodatno naglasili svaki emotivni i dinamički trenutak nastupa. Arena je bila istinski epicentar glazbenog spektakla i intimnog doživljaja istovremeno.

Prvi od dva rasprodana koncerta Severine u Areni Zagreb potvrdio je ono što njezina karijera već dugo pokazuje – odavno je prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen, umjetnica s jasnim identitetom i snažnom scenskom prisutnošću, koja kontrolira svaku dimenziju svog nastupa.

Severina u Areni Zagreb - 6 Foto: PR

Severina u Areni Zagreb - 3 Foto: PR

Severina u Areni Zagreb - 7 Foto: PR

Severinina 60-člana ekipa, koja se nakon rasprodanog splitskog koncerta na Gripama preselila u Zagreb, zajedno s njom oblikovala je nastup koji je kombinirao vokalnu izvrsnost, scenski izraz i emotivni izričaj. Više od trideset hitova izvedeno je s preciznošću i energijom, od dinamičnih plesnih brojeva do intimnih balada, pri čemu je Severina uspjela publiku voditi kroz različite emocionalne faze. Videopozadine s rijetkim, privatnim snimkama dale su dodatnu dubinu nastupu, pokazujući osjećaj za svaki detalj.

Severina u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Severina u Areni Zagreb - 1 Foto: PR

Koncerti pod nazivom ''Ja samo pjevam'', intimniji su, emotivniji, ali i dalje glazbeno raskošni. Kako je i sama najavljivala, ovi koncerti donose pomalo drugačiji pristup: ogoljen, emotivan, posvećen glasu i interpretaciji. Ova promjena potvrđuje Severininu sposobnost da svaki nastup oblikuje prema vlastitoj viziji, zadržavajući vezu s publikom, koja očekuje više od same izvedbe – očekuje iskustvo koje kombinira profesionalnu perfekciju, osobnu intimnost i umjetničku karizmu, sve ono što im Severina (od)uvijek pruža.

Severina u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

