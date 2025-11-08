Severina dirnula potezom prema majci poginulog mladića u Novom Sadu pred cijelom zagrebačkom Arenom

Na svom koncertu u Areni Zagreb Severina nije propustila komentirati trenutnu situaciju u Beogradu.
Skoro tri sara pjevala je svoje najveće hitove iz bogate karijere, a jedan trenutak posebno je dirnuo publiku.
Severina u Areni Zagreb - 6 Foto: PR
Naime, prije pjesme ''Tako ti je, sine moj'', obratila se publici i zamolila ih da pošalju podršku Dijani Hrka, koja već pet dana štrajka glađu u Beogradu jer joj je sin poginuo u urušavanju nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu.
Dijana Hrka Foto: Pedja Milosavljevic/Cropix
"U prvom mjesecu 2024. sam napisala sljedeću pjesmu, kad mi je Vrhovni sud onom famoznom proceduralnom greškom još jednom htio uzeti sina. Ne znate koji je to osjećaj kad ne možete svaki dan zagrliti svoje dite, ali još je puno gori osjećaj i puno goru borbu prolaze oni roditelji koji više nemaju svoje djece. Oni ih neće više nikada zagrliti. 400 kilometara istočno od ove Arene nalazi se jedna majka koja štrajka već 5 dana glađu. Ona se zove Dijana Hrka i njen sin Stefan je poginuo ispod željezničke nadstrešnice u Novom Sadu. Ta majka štrajka glađu jer godinu dana ona traži istinu i pravdu", rekla je Severina, a onda je publika skupa s njom skandirala: "Dijana!"
@viktorhrsak1 Arena Zagreb, upravo. Severina kraljica 👑❤️🇷🇸🦾 Za Dijanu Hrku 💔 #arenazagreb #severina #zagreb #dijanahrka #severinavuckovic ♬ original sound - vičko 🫶🫶🫶
Njen prvi koncert obilježila je i nezgoda. Tijekom jedne pjesme Severina je pala, a video pogledajte OVDJE.
Severina pala u Areni Zagreb - 2 Foto: Screenshot
Severini je ovo bio prvi od dva koncerta, a sljedeći će održati večeras.
Još fotografija s koncerta pogledajte OVDJE.
Severina u Areni Zagreb - 3 Foto: PR
