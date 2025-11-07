Umrla glumica čija je kultna uloga postala sinonim za snagu i slobodu

Britanska glumica preminula je nakon što se godinama borila s Parkinsonovom bolešću.

Britanska glumica Pauline Collins, najpoznatija po glavnoj ulozi u filmu ''Shirley Valentine'' iz 1989., preminula je 6. studenog u 86. godini.

Collins je umrla mirno u londonskom domu za njegu, okružena svojim najbližima, nakon višegodišnje borbe s Parkinsonovom bolešću. Njezina obitelj tužnu je vijest potvrdila u priopćenju.

"Pauline je bila mnogo toga mnogim ljudima, igrajući različite uloge u svom životu. Bila je svijetla, iskričava i duhovita prisutnost na pozornici i ekranu. Zauvijek će je pamtiti kao ikoničnu, snažnu, živahnu i mudru Shirley Valentine – ulogu koju je u potpunosti prisvojila. Poznavali smo sve te njezine dijelove jer je njezina čarolija bila sadržana u svakom od njih'', stoji u priopćenju obitelji, piše BBC.

Ova iznimna glumica ostavila je neizbrisiv trag na filmu, televiziji i kazalištu, a publika je pamti po toplim, životnim ulogama koje su joj priskrbile ne samo nagrade već i duboko poštovanje gledatelja. Za ulogu Shirley Valentine, žene koja preispituje svoj život i napušta sve kako bi pronašla sebe, osvojila je nagradu BAFTA, a bila je i nominirana za Oscara. Film i njezina izvedba postali su kultni simboli osobne slobode i ženske snage.

Rođena je 3. rujna 1940. u Exmouthu, a odrasla na sjeveru Engleske. Karijeru je započela kao učiteljica, no ljubav prema glumi odvela ju je na prestižnu ''Royal Central School of Speech and Drama'', gdje je započeo njezin uspon.

Publika ju je prvi put ozbiljno zapazila u ulozi Sarah Moffat u seriji ''Upstairs, Downstairs'', koja se emitirala od 1971. godine. Tijekom karijere tumačila je širok raspon likova – od kraljica i majki do običnih žena, a kritika ju je hvalila zbog prirodnosti, dubine i emocionalne iskrenosti.

Glumila je kraljicu Viktoriju u seriji "Doctor Who", pojavila se u filmovima kao što su "Grad radosti" uz Patricka Swayzea, "Paradise Road" s Glenn Close i Frances McDormand te "Upoznat ćeš visokog, tamnog stranca" Woodyja Allena. Njezina posljednja filmska uloga bila je 2017. u filmu "The Time of Their Lives" uz još jednu britansku divu, Dame Joan Collins.

Godine 2001. odlikovana je Ordenom Britanskog Carstva (OBE) za doprinos dramskoj umjetnosti.

Od 1969. bila je u braku s glumcem Johnom Aldertonom, s kojim je imala troje djece.

U svojoj autobiografiji otvoreno je progovorila o bolnom životnom iskustvu – kao mlada majka dala je kćer na posvojenje, piše The Mirror.

''Dala sam je na posvojenje kad je imala šest tjedana. To je bila najgora stvar koju sam ikada napravila. Nevjerojatno je kako u životu donosimo takve odluke. Mislila sam da su moji razlozi bili opravdani. Djelomično zbog obitelji, moji su roditelji radili kao učitelji u katoličkim školama, a djelomično jer nisam imala ni novčića i nisam imala što ponuditi tom djetetu."

"Kad sada razmišljam o tome, sve to mi više ne znači toliko. Sjećam se da sam u jednom trenutku pomislila – da je dječak, možda ne bi bilo toliko strašno biti izvanbračno dijete, jer je to tada nekako zvučalo romantičnije. Ali biti izvanbračna djevojčica bilo je teže, jer bi ljudi uvijek govorili da će završiti kao majka. Upravo zbog toga sam se odlučila na posvojenje.Bilo je strašno, slomilo mi je srce. Kao da vam netko iščupa komad srca. Mislim da vas to obilježi za cijeli život."

Godinama kasnije otkrila je da je doživjela dirljiv susret s njom.

