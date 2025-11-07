Znate li čija je ovo kći? Sve više podsjeća na svoju slavnu mamu

U jednostavnoj kombinaciji plijenila je pažnju zbog nevjerojatne sličnosti s slavnom mamom.

Paparazzi su u Hollywoodu snimili jednu slavnu damu koju su mnogi zbog ležerne odjevne kombinacije jedva prepoznali na prvu. U širokoj zelenoj hudici s kapuljačom, vrećastim trapericama i crnim tenisicama, djelovala je poput svake druge tinejdžerice - neopterećeno, opušteno i s osmijehom na licu.

Tek kad su pogledali bolje, svima je postalo jasno - riječ je o Shiloh Jolie, kćeri slavnog bivšeg para Angeline Jolie i Brada Pitta. 19-godišnjakinja je bila na putu prema još jednom satu plesa, aktivnosti u kojoj sve više uživa i kroz koju, kako se čini, gradi svoj vlastiti put.

Shiloh Jolie Foto: Profimedia

S mobitelom u jednoj ruci i vrećicom u drugoj, te crnom torbom prebačenom preko ramena, djelovala je potpuno prirodno i nezainteresirano za znatiželjne poglede.

Shiloh Jolie - 2 Foto: Profimedia

No, ono što je svima zapelo za oko bila je nevjerojatna sličnost s njezinom slavnom mamom, ne samo u crtama lica, već i u držanju, izrazu i stavu.

Shiloh Jolie, Angelina Jolie Foto: Profimedia

Inače, Shiloh je prva biološka kći Angeline , koja je prije njezina rođenja posvojila troje djece – Maddoxa, Zaharu i Paxa. Poslije nje, Jolie i Pitt dobili su još dvoje biološke djece, blizance Vivienne i Knoxa.

Shiloh Jolie - 3 Foto: Profimedia

Kako se kći Angeline i Brada iz dječačke faze pretvorila u ženstvenu kopiju svoje majke? Više o tome pisali smo OVDJE.

Shiloh Jolie-Pitt (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Shiloh Jolie-Pitt (Foto: AFP) Foto: Afp

