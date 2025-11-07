Lorena Bućan prije godinu dana došla je u Magazin: ''Nisam nikad ovako guštala u životu''

Prije točno godinu dana Lorena Bućan preuzela je mikrofon od Andreje Šušnjare i postala nova pjevačica grupe Magazin. Tim povodom s njom se družio naš Gordan Vasilj. Mlada Solinjanka mu je otkrila kako nikad nije bila sretnija te da je nakon prekida četverogodišnje veze, i dalje slobodna. U prilogu IN magazina premijerno ćete čuti i djelić nove pjesme grupe Magazin.

Prošlo je točno godinu dana otkad je Lorena Bućan naslijedila Andreu Šušnjaru u grupi Magazin.

''Postala sam dio nečeg velikog, jednog ogromnog imena. Željko i Keko me konstantno podsjećaju na to, kažu 'vidi, mala, vridiš, ti si sad nova pjevačica, uzmi to, budi to' i stvarno mogu reći sad sa srećom i samopouzdanjem 'da, ja sam pjevačica Magazina' i ne želim da ovaj osjećaj ikad prestane. Stvarno mi je predivno, guštam, nisam nikad ovako guštala u životu.''

Kad ju je Tonči Huljić dočekao s laskavom ponudom da postane nova pjevačica kultne grupe, ova mlada Solinjanka moćnog glasa nije dugo dvojila - već idući dan je oduševljeno pristala.

''Prvo, bitno mi je bilo da ne skrenem puno s puta. Magazin je Magazin i uvijek mora ostati taj štih i uvijek mora ostati taj prepoznatljiv zvuk. I kad na koncertima izvodim pjesme i od Ljiljane, Rozge, Danijele, Andreje i Ivane moram održati njihov identitet, njihovu osobnost, a opet moram biti svoja, moram biti originalna i nadam se da to uspijevam.''

Lorena je na prvu osvojila Magazinovu mnogobrojnu publiku, a za proslavu njezine prve godine u grupi obožavatelje će sljedeći tjedan počastiti novom pjesmom, čiji ćete djelić upravo ekskluzivno čuti.

Bend se prije nekoliko dana vratio s australske turneje, koju je Lorena doživjela vrlo emotivno.

''Keko mi je rekao - mala, ovo zbog tebe sve radimo, jer oni su već bili u Australiji, oni su vidjeli cijeli svijet, njima je toga dosta, ali evo, ja sam stvarno presretna s njima i što su mi omogućili. Bilo nam je predobro, imali smo u Melbourneu jedan koncert, jedan u Sydneyu, dolje je opet neka totalno druga atmosfera nego ovdje. Svi mi volimo našu domovinu, ali dolje su x 10''.

Unatoč pretežno kišnom vremenu, Australija ju je, kaže očarala.

''Vidjela sam ocean prvi put u životu, to mi je bilo neko nadrealno iskustvo. Taj pijesak o kojem svi pričaju, uvijek sam mislila da pretjeruju pa dobro što, pješčana plaža, ima to i na Bačvicama i Dućama, ali ne, ovo je totalno nekakva druga vrsta prirode. Vidjeli smo Sydney iz ptičje perspektive, na najvišoj zgradi smo bili, u zoološkom vrtu smo bili u Melbourneu, vidjela sam klokane, koale''.

Na komentare pojedinaca da se neće dugo zadržati u Magazinu, Lorena odmahuje rukom.

''Ovisi sve što kome znači dugoročno. Ako je dugoročno 50 godina, ne vidim se 50 godina u grupi. Ne planiram izaći iz Magazina, tek sam ušla, tek je godinu dana prošlo. Mlada sam, imam energije, imam volje, glas me služi''.

A osim iz Magazina, ne planira ni selidbu iz svojeg malog raja, Mravinaca nadomak Splita.

''Što više vrijeme prolazi ja se sve više vežem za to i vežem se za moju kuću i za moje ljude, moje more, zrak i ovo sunce. Tako da Zagreb mi je još uvijek samo poslovno, naravno malo Advent, guštanje, druženje s ekipom koju imam gore, ali ovdje je moj dom i to se uskoro neće promijeniti.''

Na kraju je progovorila i o ljubavi, otkrivši da je nakon prekida četverogodišnje veze, još uvijek solo igračica.

''Nisam se ponovo zaljubila. Pazite što pišete ha ha ha, šalim se. Mislim da to danas stvarno više nikoga ne zanima, ne samo za mene nego za bilo koga, jer to je normalna stvar koja se dešava svima. Zaljubila se, odljubila se, Bogu hvala.''

Lorena trenutačno živi svoj glazbeni san iz djetinjstva, koji će, s obzirom na njezin vrhunski vokal, još dugo, dugo trajati.

