Kakav hit! Dražen Zečić pojavio se u Kumovima na iznenađenje svih gledatelja

U najnovijoj epizodi ''Kumova'' gledatelje je dočekalo neočekivano iznenađenje koje je raznježilo mnoge.

U sinoćnjoj epizodi serije ''Kumovi'' gledatelje je iznenadio poseban trenutak – u priči se pojavio poznati glazbenik Dražen Zečić, koji se video porukom javio liku Marku Šanku.

Marko, kojeg tumači Mijo Kevo, trenutačno u seriji boravi u bolnici, a Zečić mu je putem video poruke uputio tople riječi podrške.

Dražen Zečić u Kumovima - 1 Foto: Nova TV

Dražen Zečić u Kumovima - 3 Foto: Nova TV

''Dragi Marko, moj prijatelju, čuo sam da si završio u bolnici. Siguran sam da ćeš se uskoro oporaviti i vratiti svojoj dragoj Milici. Tada ćemo svi zajedno proslaviti kako treba. Čuvaj se i, ako ti što zatreba, samo me nazovi!'', poručio je pjevač, ganuvši i likove i publiku pred ekranima.

Dražen Zečić u Kumovima - 2 Foto: Nova TV

Dražen Zečić u Kumovima - 4 Foto: Nova TV

Nakon emitiranja epizode, Dražen Zečić je otkrio koliko mu je značilo ponovno sudjelovati u popularnoj seriji:

''Jako me razveselilo što su me opet pozvali. Nije mi bilo teško uklopiti se jer igram samoga sebe, a u nekim likovima se i prepoznajem. Prisjetio sam se i svog prvog gostovanja u ''Kumovima'', koje mi je ostalo u lijepom sjećanju. Glumačka ekipa je vrhunska – svi su spontani, jednostavni i topli ljudi. Veselim se ponovnom susretu sa Zaglavčanima, bilo poslovno ili privatno'', rekao je pjevač, koji priznaje da seriju redovito prati.

In Magazin: Dražen Zečić Foto: In Magazin

Podsjetimo, Zečić je već ranije bio dio zaglavačke priče – tada je zapjevao na vjenčanju Milice i Marka. Tih prizora prisjetite se OVDJE.

U toj epizodi Zečić je zapjevao s doktoricom Lucom, koju tumači Ana Uršula Najev. Kako je zvučao njihov duet poslušajte OVDJE.

Vjenčanje Milica i Marko Šank Foto: Nova TV

Vjenčanje Milica i Marko Šank Foto: Nova TV

Vjenčanje Milica i Marko Šank Foto: Nova TV

Vjenčanje Milica i Marko Šank Foto: Nova TV

