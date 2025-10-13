Više od 35 godina karijere: Popularni Zeko s godinama je postao prava legenda!

Dovoljno je da samo krenu prvi taktovi pjesme i publika s njim uglas pjeva. U razgovoru s našom Dijanom Kardum za IN magazin, Dražen Zečić otkriva da je privatno jednako emotivan kao i na pozornici, smatra li se kraljem zabave i hoće li ponovno napisati zbirku poezije.

Gdje god se pojavi, publika s njim pjeva od riječi do riječi. Drugačije nije bilo ni na koncertu koji je Dražen Zečić održao na zagrebačkoj inačici najpoznatijeg pivskog festivala na svijetu. Ne čudi stoga da ga često nazivaju kraljem zabave svih generacija.



''Ne mislim ja da sam nešto kralj zabave. Dobro mi na nekakav način čudni izbacujemo emocije. Kad pišete pjesme, ja volim pisati tužne pjesme, na taj način izbacim da budem pozitivan poslije, znači da izbacim sve ono što je nekako meni teško, neke stvari koje me u odnosima s ljudima, ne mora nužno biti žena opterećuju i onda kad to napravim, osjećam se lijepo. Tako da to vjerojatno prenosimo na publiku kad dođemo, onda nas ta tužna pjesma ustvari razveseli ne nekakav način'', objasnio je Dražen Zečić.

Dražen Zečić Foto: In Magazin

Zekine pjesme često su inspirirane nesretnim ljubavima. Ako odem prijatelji za Zlatka Pejakovića napisao je sa samo 23 godine. No te su pjesme dio svakog veselja.



''Naravno kad ja napišem, ako odem prijatelji na grobu mi pjevajte vi, ovom tužnom životu o nesretnoj ljubavi. Vi se tog trenutka liječite, ne umire se baš meni, da bih ja kad sam to pisao baš umro. Ali tog trenutka je bilo lakše kad ste to napisali''.

Na pozornici velik emotivac, a privatno...



''Mislim da sam veći u prirodi samo to ne pokazujem, jedino što izbacim tu emociju za one koji me ne znaju je na bini''.

Iza ovog splitskog kantautora mnogo je hitova, više od 35 godina karijere, a najdraže mu je što s godinama ipak može birati kad će raditi, ali i malo usporiti.

Dražen Zečić - 4 Foto: In Magazin



''Nekako to sebi mogu poriuštiti nakon toliko godina. Dosta mi je više ono svaki sat, minuta, moraš ući, moraš završit, tjeranje - sad me nitko ne tjera. Mogu radit, sad to i odugovlačim na dvije godine, sad sam i lijen. Kad nazove gitarista, ne mogu sutra, mogu sutra, dobro dođi sutra, glazbeni producent - ne mogu danas dođi mi prekosutra onda ja kažem ja sam na putu. A prije se znalo, moraš tad i tad'', priča te dodaje.



''U principu ja volim pjevati, da sam ja znao da trebam i raditi zbog toga, ja nikad ne bih, ja volim samo pjevat i pisat pjesme. Sad u ovim godinama mogu birat. Sad smo jednu pjesmu radili dugo i kad smo je napravili rekao sam meni se to ljudi ne sviđa, što ne mora značit da to ne bi prošlo i da bi prva verzija bila bolja za ljude, ali eto''.

Prije 16 godina objavio je čak zbirku u kojoj se našlo 90 pjesama, pola ih je uglazbljeno, a druga polovica nikad nije ni pisana za glazbu. No takvo što ne misli ponavljati.

''Ne, dosta sam toga spalio u jednom trenutku, ima puno godina. Tako da ne bih se bavio ponovno s tim, jednostavno imamo dosta pjesama. Trebalo bi dva života da ih sada snimim i da oni izađu u javnost. Vidjet ćemo što će izaći''.

Mnogo je pjesama pisao i za sebe i za druge, a neke su prilično dugo čekale pravi trenutak.



''Pa ima dosta takvih pjesama, ali većinom se otkriju nakon 10-15 godina, stoje negdje pa ih ljudi otkriju. Kod mene se to nikad ne zna, niti ja sam mogu znati što će biti dobro niti idem s tim ovo će biti dobro, to sam možda razmišljao prije 25 godine. Ovo će se svidjet ljudima, ali me život naučio da nemam pojma što će se svidjet ljudima''.

Uskoro ga očekuje i veliki koncert u Osijeku. Idući album je u planu za kraj 2026., a sve će zaokružiti ponovnim susretom s publikom u Areni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

