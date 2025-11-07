Ella Dvornik iznenadila velikom promjenom frizure: ''Nisam vas poslušala!''

Ella Dvornik na Instagramu je pokazala novi imidž, koji se jako svidio njenim pratiteljima.

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik ponovno je iznenadila svoje pratitelje odvažnom promjenom imidža.

Nakon duljeg vremena plave kose, Ella je odlučila napraviti drastičan zaokret – sada nosi kratku tamnu frizuru koja joj savršeno uokviruje lice.

Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram

Ella Dvornik - 1 Foto: Instagram

Na fotografijama koje je podijelila, Ella pozira u sivoj uskoj majici s kopčanjem, a nova nijansa kose naglašava njezine crte lica i daje joj sofisticiran, ali i zavodljiv izgled. Umjesto prepoznatljivih svijetlih uvojaka, Ella sada nosi kratki bob u prirodnoj smeđoj boji s laganim pramenovima uz lice.

''Nisam vas poslušala, znam da ste svi glasali za dužu i svjetliju jer je siguran izbor, ali ja sam se nekako probudila s osjećajem da treba biti kraće i tamnije. Dok sam sjedila u salonu s farbom na glavi premišljala sam se oko toga da li da napravim šiške ili ne. Za sada ih nisam još napravila. Iako dodali su mi desetak ekstenzija sa svake strane naprijed za gustoću. Je l' mislite da bi mi bile dobre šiške il da ne diram?'', napisala je u opisu.

''Btw: ovakve boje je moja prirodna kosa'', dodala je u komentaru.

Kako Elli stoji promjena? Top, baš je slatka!

Flop, nije mi nešto Top, baš je slatka!

Flop, nije mi nešto Ukupno glasova:

A njen ''prirodni'' izgled pratitelje je oduševio.

''Jooooj, odlično ti je!'', ''Ali baš ti je dobro! Ali ono vrh top'', ''Ovaj friz ti je top'', ''Ne diraj ništa, super ti je tako'', ''Ovo ti stoji odlično'', ''Mislim da je ovo the friz tvog života'', ''Tako ženstvena s tom frizurom, izgledaš i puno mlađe'', hvale ju.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ovog šarmantnog zavodnika? Zvijezda Melrose Placea opet u centru pažnje

Podsjetimo, Ella je ranije priznala da voli mijenjati frizure i boje kose te da joj transformacije donose novi val energije i inspiracije.

Ella Dvornik Foto: Ella Dvornik/Instagram

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Sviđa li vam se ovaj preokret? Kći Nives Celzijus više nije plavuša!

Nedavno je sve nasmijala priznanjem zašto je u bankrotu. Više pročitajte OVDJE.

Galerija 19 19 19 19 19

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Naša misica pokazala s kim dijeli sobu na svjetskom izboru: ''Moja mala cimi!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dekolte zamalo nije izdržao! Bujna ljepotica jedva je ukrotila haljinu ispred fotografa

Pogledaji ovo Celebrity Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom!