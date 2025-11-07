Sjećate se ovog šarmantnog zavodnika? Zvijezda Melrose Placea opet u centru pažnje

Grant Show, kojeg se mnogi sjećaju po ulozi Jakea Hansona u seriji "Melrose Place", gostovao je u jednom podcastu.

Zvijezda serije "Melrose Place" nedavno se pojavila u javnosti i iznenadila obožavatelje izgledom čak 33 godine nakon što ga je serija vinula u zvjezdanu orbitu.

Riječ je o Grantu Showu, glumcu koji je osvojio srca publike diljem svijeta u ulozi Jakea Hansona u spin-offu kultne serije "Beverly Hills".

Poznat po svom šarmu, buntovnom karakteru i zavodničkom ponašanju, Showov lik bio je magnet za brojne junakinje serije, a glumca je pretvorio u jednog od najvećih TV zavodnika 90-ih. Danas, više od tri desetljeća kasnije, Show (63) i dalje ima onaj poznati osmijeh i uredno počešljanu kosu, ali izgleda znatno drugačije nego u danima Melrose Placea.

Nedavno je gostovao u podcastu "Still Here Hollywood", gdje se s voditeljem Steveom Kmetkom prisjetio dana velike popularnosti.

"Mislio sam da će serija biti uspješna, ali nisam očekivao da će postati takav fenomen", rekao je Show, priznavši kako mu je bilo zabavno, no da mu je slava donijela i tamnu stranu: "Kad postaneš toliko poznat, ljudi te prestanu gledati kao čovjeka – vide samo lik kojeg igraš. To je vrlo dehumanizirajuće. Gubiš privatnost, a s vremenom i dio sebe."

Prije nego smo ga upoznali kao Jakea, Show je glumio u sapunici "Ryan’s Hope" (1984.–1987.), gdje je zaradio nominaciju za Daytime Emmy za najboljeg mladog glumca. Tijekom rada na seriji primijetio ga je Aaron Spelling koji mu je potom dao ulogu Jakea, prvo u "Beverly Hillsu", a potom i "Melrose Placeu", gdje je ostao šest sezona.

Nakon što je napustio seriju, Show se pojavio u nizu televizijskih filmova i serija: "Blessed Assurance", "Between Love and Honor", H"omeland Security", te na Broadwayu u predstavi "Wit" (1999.). Kasnije je imao uloge u popularnim serijama kao što su "Point Pleasant", "Six Feet Under", "Private Practice", "Devious Maids" i "Dynasty" (nova verzija na CW-u).

Bio je sedam godina u braku s glumicom i manekenkom Pollyannom McIntosh, a od 2012. je u braku s Katherine LaNasom, s kojom ima 11-godišnju kćer Eloise McCue Show.

Danas, u 63. godini, Grant Show i dalje radi u industriji, ali u znatno mirnijem ritmu. Povremeno se pojavljuje u TV projektima i gostuje u podcastima, a obožavatelji ga opisuju kao "skromnog i prizemnog čovjeka" koji je ostao vjeran sebi unatoč slavi.

