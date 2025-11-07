Tek joj je 13, a glumi kao velika! Upoznajte Katju Matković, filmsku dvojnicu Pauline P.

Ima samo trinaest godina, a već se po drugi put našla se u glavnoj ulozi na velikom filmskom platnu. Zagrepčanka Katja Matković školske praznike zamijenila je setom i vrijedno radila na snimanju novog nastavka hit filma Dnevnik Pauline P. Našem Luki Jurkijeviću za IN magazin je otkrila gledaju li joj profesori katkad kroz prste, kako se nosi s disleksijom te što joj na sve kažu školski kolege.

Popularna Paulina P. već desetljećima u svojim dnevnicima dijeli misli, osjećaje i školske dogodovštine s generacijama mladih čitatelja. Njezina filmska dvojnica, 13-godišnja Katja Matković, u toj se ulozi snašla poput pravih holivudskih velikana.



''Moji prijatelji, obitelj koji me dobro poznaju rekli su mi kad su pogledali film da sam baš to ja, da uopće nisam trebala glumiti. A sad u drugom djelu, mislim da smo još uvijek slične, ali Paulina je tu 5. razred, a ja sam sad 7. tako da mislim da smo malo drugačije'', priča Katja.

Ova simpatična učenica glumom se bavi od drugog razreda osnovne škole. Iako je kazališne daske privremeno zamijenila filmskim setom, ispostavilo se da je glumiti ispred kamere za nju bio mačji kašalj.



''Pročitala sam ja dva tri puta taj secanrij, bili smo ponavljali tekst prije nego što ćemo snimiti, a onda sam kad je krenula kamera samo krenula malo improvizirati''.

U tome su joj velika pomoć bila druga iskusna glumačka imena. Posebno njezini filmski roditelji.

''Judita mi je onak stvarno baš super, inspiracija velika, baš ju volim, jako je slična meni i s njom je baš super snimati. Ali i sa Igorom, Igor mi je isto top''.

Film se snimao za vrijeme zimskih i ljetnih praznika pa, srećom, nije mnogo izostajala s nastave. No sad su joj zbog premijera i različitih gostovanja profesori ipak malo progledali kroz prste.



''Kako mi se sad ovo sve zaredalo sa filmom i to i stvarno nisam stigla učiti geografiju i onda sam rekla profesorici da stvarno nisam stigla i ona mi je rekla da razumije i progledala mi je kroz prste i ovim putem želim reći hvala profesorice, stvarno spasili ste me jer da sam trebala odgovarat ne bi bilo dobro'', objasnila je Katja.

Baš kao i njezinoj junakinji, i Katji je u školi uvijek zanimljivo. Ove je jeseni krenula u sedmi razred, a kolege je prepoznaju na školskim hodnicima.



''Ima tu naravno osoba koje su ljubomorne, al dobro nema veze, mene to ne smeta uopće se ne obazirem na to, ali većina njih su baš jako sretni zbog mene i baš mi je drago zbog toga''.

S velikim filmskim zvijezdama poput Toma Cruisea i Jennifer Aniston, osim ljubavi prema glumi, dijeli i disleksiju. No, s glumačkim i školskim izazovima uspješno se nosi.

''Ja sam prije bila jako nesigurna zbog toga i mislila sam da neću ništa uspjet postići u životu zbog toga, a onda sam tek kasnije shvatila kad sam dobila ulogu Pauline i kad su mi se te prelijepe stvari dogodile zato sam i krenula tako otvoreno pričato o tome''.

Prije mjesec dana još jednom je postala starija sestra. Za nju je to veliko veselje, ali i doza odmora od svakodnevnih obveza. Baš kao i odlasci na filmski set.



''Pa za mene je gluma odmor, bilo je prelijepo snimati. Imala sam ja vremena za odmor, mislim da sam imala neka dva, tri tjedna, ali nisam sad imala kao i inače odmora'', govori Katja.

Glumom se planira nastaviti baviti, a mi smo sigurni da ćemo je u budućnosti gledati u velikim ulogama!

