a arena zagreb?

Thompson objavio kad kreće prodaja ulaznica za nove koncerte po Hrvatskoj

Piše J. C. , Danas @ 11:57 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Marko Perković Thompson prije nekoliko dana najavio je još koncerata po Hrvatskoj, a sad je objavio i kad kreće prodaja ulaznica.

Laura Gnjatović objavila video kojim se predstavlja na Miss Universe
''stvorena za ovo''
Ovo je video kojim se naša misica predstavila na svjetskom izboru: ''Da se naježiš, pobjednica!''
Gdje je danas Shorty koji pjeva hit ''Dođi u Vinkovce''?
osvanula nova snimka
Sjećate se njega? Otpjevao je veliki hit ''Dođi u Vinkovce'', danas ga ne biste prepoznali
Severina pjesmu ''Tako ti je, sine moj'' u Areni Zagreb posvetila Dijani Hrki
''bravo, seve!''
Severina dirnula potezom prema majci poginulog mladića u Novom Sadu pred cijelom zagrebačkom Arenom
Severina pala na koncertu u Areni Zagreb, sve je okrenula na šalu
reakcijom osvojila publiku
Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica
Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom
za našeg heroja
Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom!
Kako izgleda supruga Davora Dretara Dreleta, Michelle Dreter?
evo kako izgleda!
O Dreletovoj supruzi jako se malo zna, ali svi se sjećaju njezina hrabrog istupa prije 15 godina
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Katarina Baban i Matko Knešaurek otvorili vlastito kazalište
Ponovno zajedno!
Zvijezde naše serije nakon 9 godina pohvalile se zajedničkim pothvatom
Kako izgledaju sinovi Krunoslava Kiće Slabinca?
dirljiv događaj
Znate li kako izgledaju sinovi Krunoslava Kiće Slabinca? Snimljeni su u rijetkom izlasku
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila člana obitelji
Istraga u tijeku
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
Slovenija aktivirala članak 37: Vojska će surađivati s policijom u zaštiti državne granice
ZAKON O OBRANI
Susjedi aktivirali članak 37., vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
Ravnatelj Porezne Uprave Božidar Kutleša u Dnevniku Nove TV
BOŽIDAR KUTLEŠA
Ravnatelj Porezne uprave otkrio kako muljaju utajivači: "Tu smo pri vrhu..."
Hailey Bieber pokazala guzu u tangicama
Guza u prvom planu!
Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Preživjeli ste srčani udar? Ovo su 7 ključnih koraka koji vam mogu spasiti život!
Oporavak nakon infarkta
Preživjeli ste srčani udar? Ovo su 7 ključnih koraka koji vam mogu spasiti život!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Pokažite što znate!
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
Tehnologija kao oblik prilagodbe
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
cijena smjene
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
PAD FORME JE OČIT
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
VIDEO Muhammad Mokaev servirao spektakularan nokaut
ČUDESNA TEHNIKA
VIDEO Neporaženi borac otjeran iz UFC-a servirao spektakularan nokaut
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
MasterChef: Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
SVAKA ČAST!
Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
Severina u vrućim hlačicama i visokim čizmama na probi za koncert u Areni Zagreb
I kožnate hlačice
Severina: Fantastične čizme u boji zbog koje zaboravljamo i na omiljene crne modele
