Thompson objavio kad kreće prodaja ulaznica za nove koncerte po Hrvatskoj

Marko Perković Thompson prije nekoliko dana najavio je još koncerata po Hrvatskoj, a sad je objavio i kad kreće prodaja ulaznica.

Marko Perković Thompson rasprodao je dvoransku turneju diljem Hrvatske u svega nekoliko sati, a potom je najavio dodatne datume koncerata za Osijek, Zadar i Varaždin.

Na društvenim mrežama sad je objavio i kad kreće prodaja ulaznica.

''Dragi prijatelji, zbog iznimno velike zainteresiranosti obožavatelja i rasprodanih termina u rekordnom roku, s ponosom najavljujemo nastavak prodaje ulaznica za dodatne koncerte dvoranske turneje Marka Perkovića Thompsona. Ulaznice će biti dostupne u ponedjeljak, 10. studenog 2025. točno u 12:00 sati, isključivo putem sustava Entrio. Pozivamo sve koji nisu stigli osigurati svoje mjesto na dosadašnjim datumima da budu spremni na vrijeme, interes je iznimno velik, a broj ulaznica ograničen.

Osijek, 22. studenog 2025. - Dvorana Gradski vrt

Varaždin, 8. prosinca 2025. - Sportska dvorana

Zadar, 13. prosinca 2025. - Dvorana Krešimira Ćosića'', napisano je uz fotografiju sa zagrebačkog Hipodroma.

A ono što mnoge zanima je hoće li biti drugog koncerta u Areni Zagreb.

''Zagreb ??? O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti'', dodao je Thompsonov tim.

Podsjetimo, gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, potvrdio da Grad neće odobriti dodatni termin njegova koncerta 28. prosinca u Areni Zagreb, ukoliko se bude čuo sporni poklik. Tomaševiću je Thompson na to brzo odgovorio, a više pročitajte OVDJE.

