Ovo je video kojim se naša misica predstavila na svjetskom izboru: ''Da se naježiš, pobjednica!''

Laura Gnjatović objavila je video kojim se predstavlja na Miss Universe, a u kojem govori tko je zapravo.

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović na Instagramu je objavila video koji je oduzeo dah njenim pratiteljima.

Naime, u videu u nastavku Laura pokazuje što se zapravo nalazi iza krune. Ispričala je odakle dolazi, predstavila ono što radi i svoju misiju te ciljeve.

"Moje ime je Laura Gnjatović. Imam 23 godine i Miss sam Universe Hrvatske 2025. Dolazim iz predivnog obalnog grada Zadra, a sada živim u očaravajućem Dubrovniku, biseru Jadrana. Ponosno radim kao diplomirana medicinska sestra u hitnoj službi. Moj me posao svakodnevno podsjeća koliko je svaki trenutak dragocjen i kako i najmanji čin dobrote može promijeniti nečiji život", započela je Laura.

"Za mene, sestrinstvo nije samo pružanje ruke. To je puno više od toga. Riječ je o tome da nekoga podigneš, da mu pružiš nadu i da mu na kraju pomogneš pronaći novi početak. Od ranog djetinjstva moj je poziv bio pomagati drugima. Oduvijek sam osjećala duboku povezanost s djecom – najranjivijim, ali i najinspirativnijim članovima našeg društva. Oni se oslanjaju na našu brigu, suosjećanje i svijet koji gradimo za njih", ispričala je Laura o tome što ju je potaknulo na studij sestrinstva.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

''Zato sam pokrenula svoj projekt, modnu reviju s humanitarnim ciljem. Sav prihod bio je doniran centru za napuštenu djecu. Iz poštovanja prema njihovoj privatnosti, događaj nije sniman jer neki od najznačajnijih činova ne trebaju publiku, već samo srce.''

"Prije nego što sam postala medicinska sestra, sport je imao veliku ulogu u mom životu. U Dubrovnik sam došla kao mlada i ambiciozna odbojkašica – i ostala zbog ljubavi. Odbojka me naučila mnogo više od fizičke snage. Naučila me disciplini, upornosti i hrabrosti. Da, bez obzira koliko puta te život izazove, nikad ne smiješ odustati. Te su me lekcije oblikovale u ženu kakva sam danas – osobu koja vjeruje da pravi uspjeh ne leži u trofejima ili titulama, već u snazi da ideš dalje.''

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

U podijeljenom videu, Laura je obuhvatila i privatne snimke koje pokazuju njenu svakodnevicu. Prikazala je kako peče palačinke dok na hitnoj imaju slobodno vrijeme, kako kosi travu i to na tradicionalan način, ali i kako ubire salatu na vrtu.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

''Kada nisam na poslu, volim provoditi vrijeme na selu, okružena životinjama i prirodom. Tamo se osjećam najviše prizemljeno, najiskrenije i najpovezanije s onim što doista znači jednostavnost, dobrota i prava ljubav", ispričala je o svojim hobijima.

"Danas, kao Miss Universe Hrvatske 2025., ponosno stojim ne samo kao predstavnica svoje zemlje, već i kao medicinska sestra, sportašica i osoba koja vjeruje u suosjećanje. Želim unijeti svjetlo u dječje živote. Želim inspirirati druge da pomažu i brinu, i želim pokazati svijetu da svaki, pa i najmanji čin dobrote i ljubavi, ima moć iscijeliti'', zaključila je.

Laura Gnjatović

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske

''Wow, savršeno!'', ''Pobjednica naših srca, ponos do neba. Stvorena si za ovo!'', ''Inspirativna i sposobna, stvarno si posebna'', ''Da se naježiš, bravo Laura'', ''Nevjerojatno'', nahvalili su je u komentarima.

