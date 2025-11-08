Omiljena hrvatska harmonikašica snimila se u vjenčanici: ''Uh, još ne vjerujem...''

Stela Rade objavila je snimku u vjenčanici, brojni pratitelji odmah su pomislili da se odvažila na veliki korak u svom životu.

Hrvatska glazbenica i najpoznatija harmonikašica Stela Rade privukla je pažnju svojih pratitelja objavom koja je izazvala pravo uzbuđenje na društvenim mrežama.

Na svom je profilu podijelila crno-bijelu snimku na kojoj, odjevena u prekrasnu vjenčanicu ukrašenu perlicama, blista od sreće i smijeha dok sjedi u automobilu.

''Uh, još ne vjerujem… Sve ću vam otkriti u ponedjeljak kad se slegnu dojmovi'', napisala je u opisu videa, čime je odmah potaknula lavinu komentara i nagađanja.

Mnogi su se zapitali je li Stela doista izrekla sudbonosno "da" ili se možda radi o snimanju spota, kampanje ili modnog editorijala.

Stela Rade - 1 Foto: Instagram

Stela Rade - 3 Foto: Instagram

Komentari su se nizali jedan za drugim, a obožavatelji nisu krili oduševljenje njezinim izgledom i iskrenim osmijehom.

''Neka nova pjesma vjerojatno, a i ako se udala neko joj je sretno'', ''Najljepša Hrvatica mi se udala...'', ''Ma garant spot'', ''Čestitke od srca!'', ''Snima se spot'', ''Ma spot snimaš sigurno, lujko mala'', različiti su komentari ispod objave.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Iako Stela još nije otkrila detalje, čini se da nas očekuje veliko iznenađenje.

Nedavno je pak prolaznike u Zagrebu ostavila bez teksta, što je napravila pogledajte OVDJE.

Stela Rade - 3 Foto: Instagram

Stela Rade - 1 Foto: Instagram

