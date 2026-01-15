Franka Batelić požalila se na dramu koja ju je zatekla pred nastup: "Mislila sam da nema šanse..."

Franka Batelić uoči izvedbe predstave "Priča sa zapadne strane" u riječkom HNK-u morala je hitno u bolnicu nakon što je zbog jake infekcije ostala bez glasa.

Franka Batelić Ćorluka prošla je kroz ozbiljan zdravstveni izazov neposredno uoči izvedbe predstave "Priča sa zapadne strane" u riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca. O svemu je otvoreno progovorila na Instagramu, podijelivši niz fotografija koje otkrivaju koliko je situacija bila ozbiljna.

Kako je otkrila, tijekom vikenda dobila je jaku infekciju gornjih dišnih putova, koja se u ponedjeljak spustila na glasnice. Po prvi puta u životu ostala je potpuno bez glasa, što je za izvođačicu, i to uoči zahtjevne kazališne večeri, bio veliki šok.

Franka Batelić Ćorluka - 5 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić Ćorluka - 6 Foto: Instagram Screenshot

"Još jučer sam mislila da nema šanse da uspijem stati na pozornicu večeras", napisala je Franka, koja tumači ulogu Anite, uz fotografije iz bolnice na kojima prima inhalacije.

Franka Batelić Ćorluka - 3 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić Ćorluka - 4 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot

U ključnom trenutku uslijedila je liječnička intervencija. Franka se javno zahvalila Damiru Kedži koji ju je povezao s liječnikom Blaženkom Marijićem i sestrama KBC-a Rijeka, istaknuvši da su je, kako sama kaže, doslovno spasili.

"Ne znam kako se dovoljno zahvaliti!", poručila je, uz poruku zahvale medicinskom osoblju.

Na fotografijama koje je kasnije objavila vidi se Franka nasmijana, sređena i spremna za izlazak na pozornicu, uz poruku: "Napravili ste čudo!!!".

Franka Batelić, Premijera mjuzikla Six Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Franka Batelić, Premijera mjuzikla Six Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Franka Batelić Foto: Instagram

Dodala je i kako je, unatoč svemu, uspjela nastupiti te se emotivno obratila publici porukom: "Hvala, hvala, hvala i vidimo se i sutra!"

Franka je posljednjih godinu dana u kazališnim vodama, prvo kao Katarina Aragonska u mjuziklu "Six" u kazalištu Komedija, a potom i kao Anita u riječkoj ekranizaciji "Priča sa zapadne strane", ukojoj glume i Neven Stipčić, Damir Kedžo, Lucija Jelušić Šimatović, Katarina Margaretić, Devin Juraj, Dino Antonić, Deni Sanković i drugi. Za koreografiju je zadužen Leo Mujić, a predstava je pobrala pohvale mnogih, što publike, što kazališne kritike.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zajedno sa suprugom Vedranom Ćorlukom boravila je u New Yorku. Više o tome pročitajte OVDJE.

Frankin i Ćorlukin sin Viktor nedavno je proslavio šesti rođendan. Više o tome pročitajte OVDJE.

