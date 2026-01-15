Objavljen redoslijed nastupa za Doru 2026., evo tko otvara glazbeno natjecanje!

Tjedan dana nakon što su u radijski eter puštene sve pjesme Dore 2026., objavljen je redoslijed po polufinalima, koji je potvrdio tko su favoriti.

Tjedan dana nakon što su objavljene pjesme, Hrvatska radiotelevizija objavila je redoslijed nastupa u polufinalima Dore 2026.

Čak 24 pjesme, koje je je u prosincu odabrao sedmeročlani žiri, raspoređene su u dva polufinala, koja su na rasporedu 12. i 13. veljače, a po najboljih osam iz svakog polufinala će se plasirati u finale 15. veljače.

Prvo polufinale je na rasporedu u četvrtak 12. veljače, a otvorit će ga istarska senzacija Lima Len, dok će zadnji nastup izvesti djevojke iz sastava Lelek.

Kako izgleda redoslijed, pogledajte u nastavku:

Lima Len - "Raketa" Jasmina Makota - "Higher" Ananda - "Dora" Tony Sky - "O, ne!" Fran Uccellini - "Ako bolje bude sutra" Ema Bubić - "Vrijeme za nas" Noelle - "Uninterrupted" Alen Đuras - "From Ashes to Flame" Fenksta - "Memento mori" Cold Snap - "Mucho Macho" ToMa - "Ledina" Lelek - "Andromeda"

Kako zvuče isječci, poslušajte OVDJE.

Drugo polufinale je na rasporedu u petak 13. veljače, a otvorit će ga istarski bend Ritam Noir, dok će natjecateljski dio zaključiti Lara Demarin.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika

Kako izgleda redoslijed, pogledajte u nastavku:

Ritam Noir - "Profumi di mare" Irma - "Ni traga" Gabrijel Ivić - "Light Up" Zevin - "My Mind" Ivan Sever - "Crying Eyes" Lana Mandarić - "Tama" Stela Rade - "Nema te" Devin - "Over Me" Kandžija - "3 ujutro" Marko Kutlić - "Neotuđivo" Sergej - "Scream" Lara Demarin - "Mantra"

Kako zvuče isječci, poslušajte OVDJE.

Zbog financijskih razloga, Dora će se održati u HRT-ovom studiju. Finalisti će biti izabrani isključivo glasovima publike, dok će se u finalu pobjednik odabrati glasovima publike i žirija.

