Thompson rasprodao Rijeku u svega 27 minuta, već je spreman i drugi koncert!

Marko Perković Thompson u samo 27 minuta rasprodao je koncert u Rijeci 6. veljače, nakon čega je stigla vijest da je otvoren i drugi datum, 7. veljače.
Čak ni loši vremenski uvjeti nisu zaustavili sve zainteresirane koji su išli u trgovinu Tiska na riječkom Korzu kako bi kupili ulaznice.
Kako se može vidjeti na fotografijama portala Kanal Ri, domišljati Riječani pod kišobranima i u jaknama s kapuljačom stajali su u redu, koji je sezao do obližnjeg restorana brze prehrane.
Istovremeno je trajala prodaja i putem portala Entrio.hr, a nije trebalo ni 27 minuta da organizatori objave da je koncert službeno rasprodan.
Marko Perković Thompson Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Marko Perković Thompson Foto: Facebook
Marko Perković Thompson Foto: Damir Krajac / CROPIX
Iz tog razloga već u 15:00 sati počet će prodaja za drugi riječki koncert, koji će se održati 7. veljače. Da postoji mogućnost dvaju koncerata u dvorani na Trsatu, pokazuje i podatak portala Fiuman.hr prema kojemu je Dvorana mladosti zakupljena od 6. veljače u 8:00 ujutro do 8. veljače u 8:00 ujutro.
"Ukupna cijena najma definirana je važećim cjenikom te iznosi 11.760,90 eura plus PDV. Cijena je obračunata u skladu s redovnim tarifama, bez ikakvih popusta, jednako kao i za sve druge organizatore", odgovorili su iz Rijeka sporta portalu o cijeni najma za dva dana.
Unatoč najavama, Thompson nije rasprodao drugi koncert u Poreču, o čemu više pročitajte OVDJE.
Njegov menadžer završio je na hitnoj operaciji, o čemu više pročitajte OVDJE.
