Zalihe veće od potražnje? Brend Meghan Markle možda ne ide kako je planirano!

Zaposlenici Netflixa počeli su uzimati proizvode brenda Meghan Markle As Ever, koji su okupirali skladišta omiljenog streaming servisa.

Uredi Netflixa u Hollywoodu navodno su prepuni neprodanih proizvoda brenda As Ever, lifestyle linije Meghan Markle, a dio robe dijeli se zaposlenicima, piše Page Six.

Prema izvorima, na Netflixovu kampusu postoje dvije skladišne prostorije pune proizvoda poput džemova, svijeća i vina, a pojedini zaposlenici navodno su besplatno uzimali više komada. Drugi izvori, međutim, tvrde da je većina zaliha ranije premještena u vanjsko skladište te da se preostali proizvodi koriste u promotivne svrhe.

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

"Doslovno ih dijele zaposlenicima. Jedan djelatnik izašao je s deset proizvoda besplatno", rekao je izvor, dok je drugi potvrdio da "ima jako puno viška zaliha".

Daily Mail zatražio je komentar Meghaninih predstavnika.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Glasine dolaze nakon nedavnih nagađanja o usporavanju prodaje As Evera, potaknutih greškom na službenoj web-stranici koja je otkrila količine dostupnih proizvoda. Iako su korisnici društvenih mreža to protumačili kao znak slabije prodaje, izvori bliski brendu tvrde da se proizvodi "prodaju nevjerojatnom brzinom" te da je riječ o ostatku početne narudžbe od milijun komada.

Nedugo nakon što je greška postala javna, uvedena su ograničenja kupnje na web-stranici. Meghan Markle ranije je poručila da povećava zalihe zbog planiranog širenja brenda na nova tržišta.

Ovog proljeća trebala bi objaviti kuharicu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Netflix je nedavno poslije dvije sezone i jednog specijala otkazao Meghaninu emisiju. Više o tome pročitajte OVDJE.

