Novi član obitelji razveselio kraljevski dom: Kate Middleton potvrdila sretne vijesti

Tijekom posjeta jednoj tvornici u Walesu, Kate Middleton je otkrila kako su ona, princ William i njihovo troje djece dobili psa.

Kate Middleton potvrdila je da je njezina obitelj dobila novog, krznenog člana. Tijekom službenog posjeta Walesu, buduća britanska kraljica otkrila je kako su ona, princ William i njihovo troje djece nedavno udomili novo štene.

Boravivši u Cardiganu, gdje je posjetila obiteljsku tvrtku Hiut Denim, Kate je dobila priliku upoznati engleskog koker španijela Barneyja. Upravo tom prilikom otkrila je da i njezina obitelj ima psa iste pasmine.

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 2 Foto: Afp

Kate Middleton - 5 Foto: Profimedia

"Imamo malo štene, staro je samo osam mjeseci, a Orla ima pet", rekla je Kate, inače velika ljubiteljica pasa, potvrdivši da se obitelj Wales proširila za još jednog koker španijela.

Pretpostavlja se da je novo štene jedno od Orlinih mladunaca, budući da je njihova obiteljska ljubimica u svibnju okotila četiri štenca. Orla je u obitelj stigla 2020. godine kao dar Kateinog brata Jamesa Middletona, poznatog ljubitelja i uzgajivača pasa.

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 6 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 7 Foto: Profimedia

Obiteljski pas Orla često se pojavljuje uz kraljevsku djecu, a bila je i dio rođendanskih portreta princeze Charlotte te objava povodom Nacionalnog dana kućnih ljubimaca.

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 8 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 9 Foto: Profimedia

Tijekom posjeta Walesu, Kate je nastavila promovirati britansku tekstilnu industriju, posjetivši i povijesnu tvornicu vune Melin Tregwynt. Tijekom posjeta i sama se odvažila na šivanje, čime je dodala još jednu aktivnost u svojoj biografiji, a za tu je prigodu nosila elegantan kaput izrađen od njihove tradicionalne velške vune, uz outfit u zelenim tonovima koji je oduševio modne komentatore.

Nedavno je proslavila 44. rođendan, a koju poruku je poslala tom prilikom, otkrijte OVDJE.

Možete li pogoditi sve o Kate Middleton u našem kvizu, kojeg možete potražiti OVDJE?

