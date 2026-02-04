Pretraži
malo iznenađenje

Novi član obitelji razveselio kraljevski dom: Kate Middleton potvrdila sretne vijesti

Piše E.G., Danas @ 21:52 Celebrity komentari
Kate Middleton - 1 Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Tijekom posjeta jednoj tvornici u Walesu, Kate Middleton je otkrila kako su ona, princ William i njihovo troje djece dobili psa.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Ovakve ih rijetko viđamo: Jelena Đoković dirnula objavom posvećenom Novaku
"ovaj čovjek..."
Ovakve ih rijetko viđamo! Jelena Đoković dirnula objavom posvećenom Novaku
Tko je Stefano Vukov?
rođeni Riječanin
Tko je Hrvat koji trenira pobjednicu Australian Opena? U rodu je s našom pjevačicom!
Kate Middleton i princ William dobili novog psa
malo iznenađenje
Novi član obitelji razveselio kraljevski dom: Kate Middleton potvrdila sretne vijesti
Veliko purgersko srce - Legende Dinama okupile se na večeri s plemenitim ciljem!
veliko purgersko srce
Iza kulisa velikog donatorskog koncerta Dinamove zaklade: ''Počašćena sam što sam dio ovoga''
Predstavljao je Hrvatsku, sanja Europu i pjeva iz srca: Marino Vrgoč, dječak koji živi svoje snove
osvojio srca publike
Od školskih klupa do velikih pozornica, život Marina Vrgoča promijenio se preko noći: ''Želim biti veliki pjevač!''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Kći Olje i Igora Vorija proslavila 13. rođendan
vrijeme leti!
Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!
Antonija Čerkez o ulozi majke i čime ju je osvojio suprug
nije se dala omesti!
Ime ove Hercegovke sve je popularnije na javnoj sceni: ''Kad sam počela raditi svadbe, komentari su bili katastrofalni...''
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Marko Perković Thompson se oglasio na Facebooku nakon dočeka rukometaša 5
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon dočeka brončanih rukometaša na Trgu, ovo je napisao!
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce 4
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Vedrana Rudan podijelila potresni tekst o prizorima s onkologije 3
''Žena neutješno plače''
Potresna ispovijest Vedrane Rudan o prizorima iz bolnice: ''Mladi ljudi dave se u raku''
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša 3
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Mia Kovačić: "Ne poznajem osobe uključene u taj slučaj"
potencijalna žrtva
U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i voditeljica Mia Kovačić, imamo njezinu reakciju
Hrvatska proizvodi stotine tisuća tona peleta – ali ljudi ih ne mogu kupiti
Dok cijene rastu
Željeli su uštedjeti, a sad su na mukama: "Ljudi se javljaju iz svih krajeva Hrvatske..."
Pjevačica Ifunanya Nwangene umrla je nakon ugriza zmije
nije joj bilo spasa
Pjevačicu u stanu ugrizla zmija, umrla je! Posljednju poruku poslala na WhatsApp: "Molim vas, dođite"
show
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Kći Olje i Igora Vorija proslavila 13. rođendan
vrijeme leti!
Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!
zdravlje
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Najčešće vrste raka: Ovo su tumori koji odnose najviše života u Hrvatskoj
Najstrašniji popis!
Najčešće vrste raka: Ovo su tumori koji odnose najviše života u Hrvatskoj
zabava
Muškarac živi s "najbolnijim poznatim medicinskim stanjem na svijetu"! Simptomi zvuče zastrašujuće
Užasno
Muškarac živi s "najbolnijim poznatim medicinskim stanjem na svijetu"! Simptomi zvuče zastrašujuće
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Nisu mogli spavati pa postavili kameru i konačno uhvatili krivca na djelu
Nije im lako
Nisu mogli spavati pa postavili kameru i konačno uhvatili krivca na djelu
tech
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Stiže Meteor
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
Nova vrsta obrane
VIDEO Izraelci pokazali moć "Željezne šake" u uništavanju dronova koji prijete vojnim vozilima
Kako sigurno popiti kavu ako imate povišen krvni tlak?
Stručnjakinja savjetuje
Kako sigurno popiti kavu ako imate povišen krvni tlak?
sport
Hrvatska odigrala junačku utakmicu i časno pala u borbi za finale Europskog prvenstva!
Koliko nesreće...
Hrvatska odigrala junačku utakmicu i časno pala u borbi za finale Europskog prvenstva!
Veliko priznanje Ibrahimovića: "Ako bi birao između Bosne ili Hrvatske, više je šanse da..."
U razgovoru s Bilićem
Ibrahimović otvoreno priznao: "Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, veće je šanse imala..."
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
zanimljivo
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
tv
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Kako bi se ovoga mogao odreći?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kako bi se ovoga mogao odreći?
U dobru i zlu: Hoće li se i ovaj put uspjeti izvući?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Hoće li se i ovaj put uspjeti izvući?
putovanja
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
Ozbiljan problem
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
Zlato zabilježilo najveći jednodnevni pad od 1983., srebro doživjelo povijesni slom
Tržište u šoku
Zlato zabilježilo najveći jednodnevni pad od 1983., srebro doživjelo povijesni slom
lifestyle
Što znači kada vam pas stavi glavu u krilo?
Dirljivi trenutak
Nije samo znak privrženosti: Što vam pas želi poručiti kada vam stavi glavu u krilo?
Sharon Stone odabrala je kaput hrvatskog brenda Izakova
Kao saliven
Hrvatski dizajn na divi Sharon Stone: Pogledajte kako joj sjajno stoji kaput brenda Izabel Kovačić
Najbolje Severinine haljine
JEDNOSTAVNO SAVRŠENE
Severinine najbolje haljine: 10 modela u kojima je blistala, koji je najljepši?
sve
Hrvatska odigrala junačku utakmicu i časno pala u borbi za finale Europskog prvenstva!
Koliko nesreće...
Hrvatska odigrala junačku utakmicu i časno pala u borbi za finale Europskog prvenstva!
Veliko priznanje Ibrahimovića: "Ako bi birao između Bosne ili Hrvatske, više je šanse da..."
U razgovoru s Bilićem
Ibrahimović otvoreno priznao: "Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, veće je šanse imala..."
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene