Ovakve ih rijetko viđamo: Jelena Đoković dirnula objavom posvećenom Novaku

Jelena Đoković emotivnom objavom uoči finala Australian Opena još je jednom pokazala snažnu ljubav i podršku suprugu Novaku.

Iako su već godinama pod budnim okom javnosti, Novak i Jelena Đoković i dalje pokazuju koliko je njihova povezanost snažna.

Fotografije koje je Jelena nedavno objavila na Instagramu otkrivaju nježnu i romantičnu stranu njihova odnosa te sugeriraju da njihova bliskost s vremenom samo jača, unatoč brojnim izazovima koje donosi život na svjetskoj sceni.

Jelena se oglasila večer prije velikog finala Australian Opena, podijelivši emotivnu poruku posvećenu suprugu.

"Ovaj čovjek... on je toliko više. Donio mi je ljubav, strast, zadovoljstvo i intenzitet dijeljenja života s nekim tko nikad ne prestaje pomicati svoje granice. Večeras možda nema spavanja, sutra ulazi u novo finale. Idemooooo!"

Njihova ljubavna priča započela je još u srednjoškolskim danima, a od 2005. godine su nerazdvojni. Nakon dugogodišnje veze, svoju su ljubav okrunili vjenčanjem u srpnju 2014. godine, u romantičnom ambijentu Crne Gore, godinu dana nakon zaruka.

Novak i Jelena Đoković - 5 Foto: Profimedia

Danas Novak i Jelena zajedno odgajaju dvoje djece – sina Stefana, rođenog iste godine kada su se vjenčali, i kćer Taru, koja je na svijet došla 2017. godine.

Đoković ima nekretnine diljem svijeta, među kojima i vilu u Crnoj Gori. Više o tome pročitajte OVDJE.

