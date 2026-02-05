Kamo su sada otišli Maja Šuput i njezin partner Šime? Pohvalili su se fotkama!

Maja Šuput i Šime Elez nakon egzotičnog putovanja prepustili se domaćim guštima, a svime su se pohvalili na Instagramu.

Nakon uživanja na egzotičnoj destinaciji, Maja Šuput i njezin partner Šime Elez na društvenim su mrežama otkrili gdje su se sada otišli.

Naime, njihove objave s Instagrama brzo su privukle pažnju pratitelja, a egzotiku su zamijenili domaćim guštima.

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 4 Foto: Instagram

Par je večer proveo u jednom zagreb­ačkom restoranu, gdje su uživali u raznim delicijama.

Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram

Fotografije tanjura, čaše vina i opuštene atmosfere jasno su pokazale da je izbor bio pun pogodak, što je Šime i kratko poručio uz jednu od objava.

Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram

Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram

