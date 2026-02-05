Boris Rogoznica o djevojci koju je upoznao na Tajlandu: ''Nisam joj od sramote ni mogao reći...''

Egzotična putovanja često donesu neočekivana poznanstva, a jedno takvo doživio je i pjevač Boris Rogoznica tijekom boravka na Tajlandu.

Pjevač Boris Rogoznica proteklih je dana uživao na egzotičnom Tajlandu, no čini se da mu ovo putovanje neće ostati u sjećanju samo po rajskim plažama i avanturama.

Na društvenim mrežama otkrio je da je njegovom azijskom putovanju došao kraj, ali i da je ondje upoznao djevojku Berinu iz Bosne i Hercegovine.

Boris je objavio snimku na kojoj se njih dvoje upoznaju na brodu, a uz nju je podijelio i simpatičnu priču koja je oduševila njegove pratitelje.

''Ljudi, već sam krenuo nazad – domu svom. Pa je ostalo još par objava sa zaostatkom zbog montaže. Evo da vidite kako je svijet malen – kada na drugom kraju svijeta sjedneš u čamac pored svog susjeda'', napisao je Rogoznica.

Otkrio je i nešto više o djevojci koja mu je privukla pažnju. Berina dolazi iz Brčkog, a živi i radi u Njemačkoj kao građevinski inženjer. Trenutačno je na velikoj životnoj avanturi – uzela je čak godinu dana godišnjeg odmora kako bi putovala Azijom, a do povratka joj je ostalo još svega dva mjeseca.

''Nisam joj od sramote ni mogao reći da sam ja uzeo samo mjesec dana za putovanje. Neka naših dragih Bosanaca… pozdrav!'', našalio se pjevač.

Boris je pokazao i kako izgleda buđenje u kampu, a sve pogledajte u nastavku.

Inače, Rogoznica je prije Tajlanda boravio u Indiji gdje ga je zatekao kulturološki šok, a njegovu brutalno iskrenu objavu pročitajte OVDJE.

