Thompson podijelio znakovitu objavu nakon pobjede Hrvatske nad Nizozemskom

Velika pobjeda hrvatskih rukometaša nad Nizozemskom izazvala je val oduševljenja, a među onima koji su im javno čestitali našao se i Marko Perković Thompson.

Popularni glazbenik na svojim je društvenim mrežama podijelio snimku zaslona s utakmice te uz nju uputio kratku, ali jasnu poruku podrške hrvatskim rukometašima.

''Čestitamo rukometnim reprezentativcima'', napisao je Thompson uz objavu, čime se pridružio brojnim navijačima koji slave uspjeh izabranika hrvatske reprezentacije.

Objava je ubrzo privukla pažnju njegovih pratitelja, pogotovo zato što je javnost uzburkala rasprava o puštanju pjesme ''Ako ne znaš šta je bilo'' Marka Perkovića Thompsona u dvorani.

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naime, švedski mediji, potaknuti primjedbama pojedinih ljudi, kontaktirali su s Europskom rukometnom federacijom (EHF) zbog toga što se na utakmici Hrvatska – Gruzija puštala pjesma "Ako ne znaš šta je bilo". Kako je izvijestio švedski list Aftonbladet, Europska rukometna federacija (EHF) potvrdila je da sporna pjesma nije bila dio originalne playliste predviđene za utakmicu. Iz EHF-a su naglasili kako je kompletan popis glazbe za sve dvorane unaprijed provjerilo i odobrilo osoblje zaduženo za zabavni program, a i sama federacija još prije početka prvenstva.

''Ova pjesma nikada nije bila na originalnom popisu za utakmicu. Sve pjesme za sve dvorane provjerili su osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije EP-a'', poručili su iz EHF-a.

Thompson u Sinju - 7 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Prema navodima Aftonbladeta, hrvatska je delegacija na dan utakmice više puta tražila da se pjesma pusti, no zahtjev je svaki put bio odbijen. Unatoč tomu, pjesma je na kraju ipak puštena u dvorani, što je izazvalo oštre reakcije iz EHF-a.

''To je žalosno i to se nije smjelo dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa'', poručili su iz federacije.

O cijelom se slučaju oglasio i Hrvatski rukometni savez, a što su rekli, čitajte OVDJE.

A nakon niza reakcija oglasio se i Marko Perković Thompson. Njegovu reakciju pogledajte OVDJE.

