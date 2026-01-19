Thompson se oglasio nakon drame s rukometnog prvenstva zbog svog hita ''Ako ne znaš šta je bilo''

Nakon što je njegova pjesma izazvala skandal na Europskom rukometnom prvenstvu, oglasio se i Marko Perković Thompson, čija je kratka, ali znakovita poruka potaknula nove rasprave.

Rukometna utakmica između Hrvatske i Nizozemske večeras pala je u drugi plan nakon što je javnost uzburkala rasprava o puštanju pjesme ''Ako ne znaš šta je bilo'' Marka Perkovića Thompsona u dvorani.

Naime, švedski mediji, potaknuti primjedbama pojedinih ljudi, kontaktirali su s Europskom rukometnom federacijom (EHF) zbog toga što se na utakmici Hrvatska – Gruzija puštala pjesma "Ako ne znaš šta je bilo". Kako je izvijestio švedski list Aftonbladet, Europska rukometna federacija (EHF) potvrdila je da sporna pjesma nije bila dio originalne playliste predviđene za utakmicu. Iz EHF-a su naglasili kako je kompletan popis glazbe za sve dvorane unaprijed provjerilo i odobrilo osoblje zaduženo za zabavni program, a i sama federacija još prije početka prvenstva.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Glumačku ikonu prvo su slavili pa odbacili: Gdje je danas lijepa zvijezda kultnog filma?

''Ova pjesma nikada nije bila na originalnom popisu za utakmicu. Sve pjesme za sve dvorane provjerili su osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije EP-a'', poručili su iz EHF-a.

Prema navodima Aftonbladeta, hrvatska je delegacija na dan utakmice više puta tražila da se pjesma pusti, no zahtjev je svaki put bio odbijen. Unatoč tomu, pjesma je na kraju ipak puštena u dvorani, što je izazvalo oštre reakcije iz EHF-a.

Thompson Foto: Matija Habljak/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Život pun preokreta: Kako se divlja djevojka s ruba ponora vratila jača nego ikad?

''To je žalosno i to se nije smjelo dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa'', poručili su iz federacije.

O cijelom se slučaju oglasio i Hrvatski rukometni savez, a što su rekli, čitajte OVDJE.

A nakon niza reakcija oglasio se i Marko Perković Thompson.

Na društvenim mrežama uz pjesmu ''Ako ne znaš šta je bilo'' objavio je opis ''Naprijed Hrvatska'', što su mnogi protumačili kao njegov jasan stav o cijelom događaju.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Pogledaji ovo Nekad i sad Hollywood ga je obožavao, a preko noći je nestao: Obiteljska tragedija promijenila mu je život

Podsjetimo, Thompson je trenutačno na dvoranskoj turneji po Hrvatskoj, a posljednje koncerte održao je u Splitu. Više pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ljubavni zanos na plaži! 60-godišnja grofica uživala u čarima odmora s novim partnerom

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Senzacija na plaži! Kad je skinula majicu, napravila je pravi vizualni spektakl u badiću