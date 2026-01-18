Na koncertu Thompsona u Splitu bila brojna poznata lica, pogledajte fotke iz prepune dvorane!

Thompson je na Facebooku objavio fotografije s drugog koncerta u Splitu, a među publikom su se našla i brojna poznata lica.

Marko Perković Thompson na svom je Facebook profilu podijelio fotografije s drugog koncerta u Splitu, a prizori s pozornice i iz publike još jednom su potvrdili koliko je interes publike velik.

Osim tisuća obožavatelja, koncertu su prisustvovala i brojna poznata lica iz javnog i društvenog života. Među uzvanicima su bili gradonačelnik Sinja Miro Bulj, glumac Pere Eranović te splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, kojem se Thompson tijekom večeri i javno zahvalio, što je publika popratila velikim pljeskom.

"A moram jednoga čovjeka spomenuti, koji je puno zaslužan, ne samo za mene, nego za sve glazbenike u ovom gradu, a posebno u ovoj županiji. Čovjek koji je zadužio sve nas, i ovaj grad i ovu županiju. On je Ivica Bubalo, menadžer nad menadžerima. Pozdravljam ga, znam da je tu s nama. Dragi Ivice, zaslužio si najveća priznanja ovog grada. I hvala ti što si došao večeras ovdje. Neka te dragi Bog čuva u zdravlju i miru. On je napravio jedan od prvih mojih velikih, stadionskih koncerata 2002. godine. On je inicirao i sa svojim prijateljima je i organizirao. Hvala ti Ivice na tom velikom koncertu", poručio je Thompson.

U publici su se našli i Thompsonovi glazbeni kolege, koji su došli pružiti podršku njegovu nastupu. Među njima su bili Giuliano, Dražen Zečić, Ante Cash i Tiho Orlić, koji su večer proveli među publikom uživajući u koncertnoj atmosferi, prenosi Dalmacija Danas.

Thompsonovi fanovi uoči koncerta u Splitu - 9 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Objavljene fotografije s društvenih mreža brzo su privukle velik broj reakcija i komentara, a koncert u Splitu još će se dugo prepričavati kao jedan od najupečatljivijih ove godine.

