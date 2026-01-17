Brak proslavljenog rukometaša počeo je dok još nije bio zvijezda, a zajedno su prošli sve prepreke

Vlado Šola zajedno je sa suprugom Natašom još od ranih dana svoje karijere, a proslavljeni rukometaš ne krije koliko mu je ona bila potpora dok je igrao.

Hrvatsku je ponovno zahvatila rukometna groznica, a reprezentacija predvođena izbornikom Dagurom Sigurdssonom pobijedila je Gruziju 32:29.

No kada se govori o uspjesima rukomentne reprezentacije, teško je ne sjetiti se sjajnog golmana Vlade Šole, koji se osim rukometnim bravurama isticao i osebujnim frizurama.

Od 1994. godine, Šola je u braku s profesoricom defektologije Natašom s kojom ima 31-godišnju kćer Luku Luciju i 16-godišnjeg sina Maxa.

Šole slove kao jedan od najstabilnijih domaćih parova, a slavni rukometaš ne skriva kako je njegova supruga prošla s njim sve, koja ga je osvojila karakterom i odnosom prema obitelji.

Obitelj živi daleko od svjetala reflektora, a mediji su ranije pisali da stanuju u Dugom Selu. Za kćer Luku od ranije je poznato da je studirala arhitekturu u Beču, a sin Max je ranije trenirao rukomet.

Vlado i Nataša nisu skrivali želju za drugim djetetom, a kada nisu uspjeli prirodnim putem, odlučili su se za postpomognutu oplodnju. Prepreke nisu ovdje stale jer je prije Maxovog rođenja Nataša pretrpjela dva teška alergijska napada zbog čega je bila na bolničkom liječenju.

