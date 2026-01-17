Zlatne detalje na Majinoj haljini teško je ne primijetiti, ali show je ukrala preslatka pratnja!

Maja Šuput sa sinom Bloomom se nalazi na dalekom Baliju, a za zajednički izlazak odabrala je upečatljivu crnu haljinu koju bi mnogi htjeli vidjeti u svojim ormarima.

Maja Šuput zablistala je na večernjem izlasku tijekom odmora na Baliju, a ovoga puta društvo joj je pravio poseban pratitelj – sin Bloom.

Pjevačica je podijelila niz fotografija koje su oduševile pratitelje, spojivši glamur, majčinstvo i opuštenu atmosferu večeri.

Galerija 25 25 25 25 25

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 8 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 5 Foto: Instagram

Za večeru Maja je odabrala upečatljivu crnu haljinu, s efektnim izrezima i zlatnim detaljima u obliku školjki koji su dodatno naglasili siluetu. Elegantna, ali istovremeno razigrana kombinacija savršeno se uklopila u tropski ambijent, a styling je zaokružila zlatnom torbicom i decentnim nakitom.

Kakva vam je Majina haljina? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je nestala miljenica Hollywooda? Zbog tragedije povukla se iz javnosti

"Spremni za večer", napisala je Maja u opisu galerije.

Posebnu pažnju, osim Majina izgleda, ukrao je mali Bloom koji se mami pridružio u izlasku. Odjeven u crno odijelo s ležernom košuljom i svijetlim mokasinama, Bloom je izgledao iznimno slatko i samouvjereno, držeći Maju za ruku dok su zajedno šetali.

Maja Šuput i Bloom Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Fotografije odišu toplinom i bliskošću, a prizor majke i sina u večernjoj šetnji još je jednom raznježio Majine pratitelje, koji su u komentarima prokomentirali preslatku obitelj.

"Znači SVE!!! I modno usklađeni", "Najljepši, volim vas", "Božanstveni", samo je dio komentara koji se nisu sastojali od niza emotikona na galeriju zajedničkog druženja Maje i Blooma na dalekom Baliju.

S njima u egzotičnom raju je i Šime Elez, s kojim je Maja išla na jahanje. Više o tome potražite OVDJE.

Maja i Bloom su na Baliju posljednjih desetak dana, a kako je prošao prvi dan, pogledajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Kako danas izgleda Mia Šlogar? Nakon više od desetljeća pojavila se u javnosti!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Jednu od naših najljepših voditeljica dugo nismo vidjeli, godinama se drži podalje od reflektora

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle se pridružila trendu uz video koji je stigao iz ruku najposebnijeg člana obitelji!