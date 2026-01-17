Kako danas izgleda Mia Šlogar? Nakon više od desetljeća pojavila se u javnosti!

Nekadašnja Miss sporta Mia Bičanić Šlogar pojavila se poslije dugo vremena u javnosti kako bi podržala predstavu Marijane Mikulić.
Premijera predstave naše glumice Marijane Mikulić "MARE #zenamajkaglumica" rasprodana je već tjednima ranije, a koliki interes je izazvala, pokazuje i to da dobro ide i prodaja trećer termina u KD Vatroslava Lisinskog.
U petak je prvi put izvedena predstava, a premijeru nisu propustila ni neka lica koja nismo dugo vidjeli u javnom prostoru. Među njima bila je i nekadašnja Miss sporta Mia Bičanić Šlogar, koja je došla u društvu supruga, bivšeg rukometaša i sada sportskog direktora rukometnog kluba Zagreb Damira Bičanića.
Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
I dok je nekadašnji rukometni reprezentativac pokazao novi look s gustom bradom i naočalama, bivša manekenka i sada pravnica i dalje osvaja svojom elegancijom i prodornim pogledom.
Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić - 4 Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić - 2 Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Nekadašnja rukometašica zablistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji i čizmama visoke potpetice, s crvenim ružem koji je savršeno naglasio njezinu svijetlu put i plavu kosu.
Par, koji živi daleko od svjetla reflektora, vjenčao se 2014. godine u intimnom okruženju, a u međuvremenu je u obitelj stiglo dvoje djece. Zbog toga što nisu često u javnosti, njihov dolazak na premijeru probudio je stara sjećanja na vremena kada je lijepa Mia bila središte pozornosti modnih pisti.
Mia Bičanić Šlogar - 3 Foto: Cropix
Mia Bičanić Šlogar i Damir Bičanić - 3 Foto: Cropix
Mia Bičanić Šlogar - 2 Foto: Cropix
Mia Bičanić Šlogar - 1 Foto: Cropix
