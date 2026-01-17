Meghan Markle se pridružila trendu uz video koji je stigao iz ruku najposebnijeg člana obitelji!

Meghan Markle pridružila se trendu na društvenim mrežama koji uspoređuju 2026. i 2016., podijelivši snimke sebe i princa Harryja.

Obožavatelji društvenih mreža posljednjih dana na svojim profilima dijele uspomene iz 2016., kako bi obilježili deset godina od vremena kada su vladali neki drugi trendovi. Istima se pridružila i Meghan Markle kako bi obilježila i deset godina ljubavi s princom Harryjem.

U danima dok njezin brend prodaje bookmarke od 18 dolara, Markle je obilježila početak 2026. godine dijeleći emotivnu objavu na društvenim mrežama – fotografiju iz 2016. godine na kojoj je s Harryjem, ali i novi video iz sadašnjosti koji je snimila njihova četverogodišnja kći Lilibet.

Meghan je trendu dala osobnu notu, povezujući početke njihove ljubavne priče s današnjim obiteljskim životom.

Na crno-bijelom videu snimljenom nedavno, Meghan i princ Harry plešu na otvorenom polju. Ležerno odjeveni i vidno raspoloženi, par se smije i okreće jedno oko drugoga, a Meghan je u opisu otkrila da je snimku zabilježila njihova kći. Druga fotografija u objavi vraća u 2016. godinu i prikazuje Meghan i Harryja tijekom njihova putovanja u Bocvanu – koje je ujedno bilo i njihov treći spoj.

"Kad se 2026. osjeća baš kao 2016… morali ste biti tamo", napisala je Meghan u opisu, uz napomenu da je video snimila njihova kći.

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Instagram

Meghan Markle i princ Harry - 9 Foto: Instagram

Meghan i Harry upoznali su se na spoju naslijepo početkom srpnja 2016., nakon što ih je spojio zajednički prijatelj. Iste godine započeli su vezu, no, kako je Meghan kasnije otkrila za Vanity Fair, prvih šest mjeseci držali su je podalje od javnosti.

"Našli smo se na piću i vrlo brzo rekli: "Dobro, što radimo sutra? Trebali bismo se opet vidjeti", prisjetila se Meghan u intervjuu povodom zaruka.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Meghan Markle, princ Harry Foto: Profimedia

U danima nakon toga par je imao nekoliko uzastopnih spojeva u Londonu, a kasnije tog ljeta Harry je pozvao Meghan u Bocvanu, putovanje koje je postalo ključno za njihov odnos: "Kampirali smo zajedno pod zvijezdama. Došla je na pet dana i bilo je apsolutno fantastično. Bili smo potpuno sami, što mi je bilo presudno kako bismo se zaista upoznali."

Upravo je tijekom tog putovanja, kako je kasnije priznao, shvatio da je Meghan njegova "srodna duša". Par se tog iskustva prisjetio i u dokumentarnoj seriji "Harry & Meghan", otkrivši da su u Bocvanu otputovali nakon što su se dotad vidjeli samo dvaput. Zaruke su objavili 27. studenoga 2017., a vjenčali su se 19. svibnja 2018. godine.

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Njihova djeca, princ Archie i princeza Lilibet, rijetko se pojavljuju u javnosti, no posljednjih mjeseci sve su češće dio obiteljskih fotografija i humanitarnih aktivnosti vojvode i vojvotkinje od Sussexa.

Par se nedavno povukao iz organizacije koju su osnovali. Više o tome pročitajte OVDJE.

Čak 11. osoba u posljednjih pet godina napustila je njihov PR tim. Zašto je to tako, pročitajte OVDJE.

