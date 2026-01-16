Njezine noge izvor su milijunskih zarada, koje je sada istaknula u ultra kratkoj suknji

Bella Hadid zasjenila je sve na premijeri filma The Beauty u New Yorku u izdanju koje ističe njezine slavne duge noge.

Američka manekenka Bella Hadid još jednom je pokazala zašto je jedna od najtraženijih žena modnog svijeta.

Galerija 28 28 28 28 28

Na premijeri filma "The Beauty" u njujorškom Muzeju moderne umjetnosti pojavila se u izdanju koje je teško ignorirati – elegantna, samouvjerena i besprijekorno dotjerana.

Pogledaji ovo Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Bella Hadid - 5 Foto: Profimedia

Bella je stigla u crnoj kombinaciji s naglašenim strukom i ultra kratkom suknjom, a najviše pažnje ponovno su privukle njezine vitke noge koje su postale njezin zaštitni znak, i izvor milijunskih zarada. U visokim potpeticama, s tamnim naočalama i sigurnim hodom, izgledala je poput prave filmske dive dok je kročila prema crvenom tepihu.

Bella Hadid - 3 Foto: Profimedia

Na jednoj od fotografija uhvaćen je i trenutak kad iz crne limuzine šalje poljubac okupljenima.

Bella Hadid - 2 Foto: Profimedia

Kako vam se sviđa Bellin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Preporuke U kina stiže dokumentarac o Melaniji Trump, pohvalio ga je i njezin suprug!

Hadid je i ovim pojavljivanjem potvrdila status supermodela nove ere, one koja ne dominira samo pistama, nego i kulturnim događanjima, crvenim tepisima i medijskim prostorom.

Bella Hadid - 2 Foto: Profimedia

Je li otišla predaleko? Izvirile grudi ispod odvažne kombinacije Belle Hadid

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Dino Bešlić prisjetio se pokojnog oca uz rijetku fotografiju i pjesmu koja je dala emotivnu težinu

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova usudila se na nešto što mnogi ne bi: ''Tko normalan na -10, snijegu i bljuzgi?''