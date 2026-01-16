Njezine noge izvor su milijunskih zarada, koje je sada istaknula u ultra kratkoj suknji

Bella Hadid zasjenila je sve na premijeri filma The Beauty u New Yorku u izdanju koje ističe njezine slavne duge noge.
Američka manekenka Bella Hadid još jednom je pokazala zašto je jedna od najtraženijih žena modnog svijeta.
Na premijeri filma "The Beauty" u njujorškom Muzeju moderne umjetnosti pojavila se u izdanju koje je teško ignorirati – elegantna, samouvjerena i besprijekorno dotjerana.
Bella Hadid - 5 Foto: Profimedia
Bella je stigla u crnoj kombinaciji s naglašenim strukom i ultra kratkom suknjom, a najviše pažnje ponovno su privukle njezine vitke noge koje su postale njezin zaštitni znak, i izvor milijunskih zarada. U visokim potpeticama, s tamnim naočalama i sigurnim hodom, izgledala je poput prave filmske dive dok je kročila prema crvenom tepihu.
Bella Hadid - 3 Foto: Profimedia
Na jednoj od fotografija uhvaćen je i trenutak kad iz crne limuzine šalje poljubac okupljenima.
Bella Hadid - 2 Foto: Profimedia
Hadid je i ovim pojavljivanjem potvrdila status supermodela nove ere, one koja ne dominira samo pistama, nego i kulturnim događanjima, crvenim tepisima i medijskim prostorom.
Bella Hadid - 2 Foto: Profimedia
