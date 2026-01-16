Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive

Katie Price svoju karijeru započela je prije gotovo 30 godina, no danas je poznata po ekstremnim plastičnim operacijama kojima je u potpunosti promijenila izgled.

Gotovo 30 godina Katie Price dio je svjetske javne scene, no ne zbog svojih talenata, već po ekstremnosti promjena svog izgleda.

Nekada poznata i kao manekenka Jordan, ta 47-godišnjakinja svoj izgled dovela je do neprepoznatljivosti, pogotovo kada se uzme u obzir šest faceliftinga, 17 povećanja grudi, jedno brazilsko podizanje stražnjice i nebrojene rinoplastike, liposukcije i ostalo.

Galerija 8 8 8 8 8

Katie Price - 7 Foto: Profimedia

Katie Price - 3 Foto: Afp

Odrasla je u Brightonu. Otac je napustio obitelj kada je imala četiri godine, a nakon što se majka preudala, preuzela je prezime očuha (Price). U školi se isticala u sportu (plivanje za Sussex u regionalnim natjecanjima) te je od djetinjstva voljela konje i jahanje. S modelingom je počela rano — već s 13 godina radila je kao dječji model za jednu odjevnu liniju.

Prijelomni trenutak dogodio se 1996. kada se pojavila na Page 3 u tabloidu The Sun pod imenom Jordan. Upravo to razdoblje definiralo je njezin glamurozni imidž, uz koji se kasnije često vezivala i tema estetskih zahvata: navodi se da je s 20 godina imala prvu u nizu operacija povećanja grudi.

Katie Price - 8 Foto: Profimedia

Katie Price - 6 Foto: Profimedia

Nakon modelinga Price je postupno prešla u mainstream zabavu: pojavila se u reality formatu "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", a kasnije i u brojnim vlastitim reality serijalima (npr. "Jordan, Katie & Peter", "Katie Price: My Crazy Life", "Mucky Mansion"…).

Price se okušala i u glazbi: bila je drugoplasirana u britanskom izboru za Euroviziju, a zatim je s tadašnjim suprugom Peterom Andreom izdala album "A Whole New World".

Katie Price - 4 Foto: Afp

Katie Price - 9 Foto: Profimedia

S vremenom je fokus sve više prebacivala na osobni brend i direktnu zaradu od publike: Wikipedia bilježi da je 2023. pokrenula podcast "The Katie Price Show".

U kontekstu financija i pravnih/stečajnih postupaka, više izvora navodi da joj je prihod vezan za OnlyFans (a spominje se i TikTok) postao relevantan dio priče, uključujući sudske odluke o usmjeravanju dijela prihoda na podmirenje dugova.

Katie Price - 4 Foto: Profimedia

Katie Price - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas nezaboravna Princess Ozana, koja se proslavila viralnim videom o sendviču?

Tema estetskih zahvata prati je još od Jordan faze, a i sama je postala dio javnog narativa o njenoj slavi. Čvrsto je potkrijepljeno u općim biografskim izvorima to da je bila poznata po kirurški povećanim grudima te da je s povećanjima počela vrlo rano u karijeri.

Njezin privatni život godinama je bio sastavni dio javnog profila. S nogometašem Dwightom Yorkeom dobila je sina Harveyja, kojem su kasnije utvrđeni sljepoća sa septo-optičkom displazijom, autizam i Prader-Willijev sindrom. S Peterom Andreom, s kojim se kasnije sukobila putem medija, započela je vezu tijekom boravka u jednom reality showu, a tijekom četverogodišnjeg braka dobili su dvoje djece. Dok se razvodila, počela je hodati s MMA borcem Alexom Reidom, za kojeg se udala 2010., no dvije godine kasnije i službeno se razvela. Za trećeg muža Kierana Haylera udala se 2013., a u naredne dvije godine dobila je još dvoje djece, optužila ga za varanje, tražila razvod, pomirila se i triput obnavljala zavjete te se na kraju razvela 2018. Za kraj, bila je zaručena za Kristophera Boysona, no samo mjesec dana kasnije razvrgnula je zaruke.

Katie Price - 1 Foto: Profimedia

Katie Price - 1 Foto: Afp

Najkonzistentnije dokumentiran dio njezinih pravnih problema odnosi se na prometne prekršaje i sudske postupke povezane s vožnjom. Primjerice, The Guardian i Sky News izvještavali su da je 2021. dobila suspendiranu zatvorsku kaznu i dvogodišnju zabranu vožnje nakon slučaja vožnje pod utjecajem (u vrijeme dok je već bila diskvalificirana) i bez osiguranja.

Imala je velikih problema i s financijama. The Independent i Sky News pisali su o njezinoj drugoj proglašenoj osobnoj insolventnosti/bankrotu u 2024. zbog duga prema HMRC-u (porezne obveze), uz širi pregled pravnih problema tijekom godina. U kolovozu 2024. mediji su izvještavali i o uhićenju na Heathrowu nakon propuštenog ročišta, što je povezano s bankrotnim postupcima.

Danas je Katie Price i dalje prisutna kao medijska osoba koja kombinira povremene TV projekte, podcasting i kreator je za društvene mreže, no više je poznata po svojim promjenama izgleda, kojima zgražava mnoge u svojoj zemlji.

Kako je izgledala na plaži proteklog ljeta, pogledajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jedna od najljepših žena pokazala rijetke prizore obiteljske sreće nakon poroda u 44. godini

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zvijezda "Kumova" pokazala što je prošla u 2025.: "Bilo je zahtjevno"

Pogledaji ovo Celebrity Supruga slavnog DJ-a pokazala vitku liniju u bikiniju, rodila je prije samo šest mjeseci

Pogledaji ovo Celebrity Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"