Gdje je danas nezaboravna Princess Ozana, koja se proslavila viralnim videom o sendviču?

Ozana Pevec Marić proslavila se kao dijete viralnim YouTube videom o sendviču, a danas živi mirnim životom kao supruga i majka, daleko od javnosti.

Princess Ozana, pravim imenom Ozana Pevec Marić, jedno je od onih lica koja su obilježila rane dane YouTubea u Hrvatskoj.

Kao djevojčica postala je viralna zahvaljujući simpatičnom videu u kojem objašnjava kako napraviti sendvič, a njezina spontanost i dječja iskrenost osvojile su tisuće gledatelja.

Video se munjevito širio društvenim mrežama i forumima, a Ozana je preko noći postala internetska senzacija. Mnogi je pamte upravo po tom razdoblju, kada je kao dijete nesvjesno ušla u svijet viralne slave, u vrijeme kada influenceri još nisu bili svakodnevica.

Nakon godina povlačenja iz javnosti, prije otprilike pet godina, Ozana se nakratko vratila na YouTube, što je razveselilo one koji su odrasli uz njezin legendarni video. Ipak, povratak nije značio i novi početak karijere na toj platformi jer danas više ne snima sadržaj.

U međuvremenu, život joj se potpuno promijenio. Princess Ozana danas je supruga i majka dječaka Leona, a fokus joj je daleko od kamera i društvenih mreža. Umjesto viralnih videa i pregleda, prioriteti su joj obitelj i privatnost, što je svjestan izbor koji rijetki bivši internetski fenomeni uspiju zadržati.

Ozana je jednom prilikom za Mondo.rs ispričala da je zbog maltretiranja koje je proživljavala izgubila blizanačku trudnoću.

"Najgori komentari bili su unazad nekoliko godina kad sam nosila jednojajčane blizance. Višeplodne trudnoće su same po sebi komplicirane, teške, ne zna se njihov ishod. Mora se jako paziti. Ljudi su mi znali pisati 'dao Bog da ti umrla djeca, čime ćeš ti hraniti djecu, s tikvicama' i ostale sprdnje. Nakon svih tih komentara vezanih za djecu, dogodilo se točno to što su oni priželjkivali", ispričala je.

"Mrzila sam cijeli taj period. Imala sam mnogo negativnih iskustava, bilo je tu maltretiranja i svega. Ti videi su jako loše utjecali na moj život u tom periodu", rekla je.

"Zaključali su me u WC s vanjske strane, zapalili četku za WC i bacili unutra, skupa s papirima koji su gorili. Ja sam morala čekati da dođe profesorica, ravnateljica, bilo tko, da izađem. Bilo je tu zadirkivanja, pljuskanja... Najgore je što sam bila dijete i nisam se znala nositi s tim", priznala je.

Nakon što se godinama borila s depresijom, Ozana se 2020. odlučila vratiti na YouTube i ispričati svoju priču koja je dobro završila.

Danas dobiva puno podrške zbog svega što je prošla i s čim se izborila, a to je itekako veseli.

