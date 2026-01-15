Supruga slavnog DJ-a pokazala vitku liniju u bikiniju, rodila je prije samo šest mjeseci

Calvin Harris i Vick Hope uživali su na plaži na Barbadosu, a tamo su ih snimili paparazzi.

Jedan od najpoznatijih DJ-eva današnjice, Calvin Harris, i njegova supruga, Vick Hope, ovih dana uživaju u sunčanom odmoru na Barbadosu. Par je snimljen u opuštenom izdanju tijekom dana provedenog na plaži, gdje su zajedno sunčali, kupali se i uživali u karipskom ambijentu.

Vick je zablistala u šarenom bikiniju, samo šest mjeseci nakon što je u srpnju 2025. rodila njihovo prvo dijete, sina Micaha. Fotografije prikazuju njezinu vitku figuru i prirodnu ljepotu.

Calvin Harris, Vick Hope Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nakon strastvenih poljubaca sa slavnim parom sreću je pronašla sa sinom tajkuna

Iako njihov sin nije viđen na plaži, pretpostavlja se da je na odmoru s njima – nakon što su blagdane proveli u Velikoj Britaniji sa svojim najbližima, sada uživaju u privatnim obiteljskim trenucima na egzotičnoj lokaciji, piše Daily Mail.

Calvin Harris, Vick Hope Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Srpska zvijezda otkrila što je Lepa Brena napravila za nju kad je tek započinjala karijeru!

Podsjetimo, Glasine o njihovoj vezi krenule su nakon što je Vick posjetila Calvina na njegovoj farmi na Ibizi. Prema pisanju stranih medija ljepotica je slavnog DJ-a odbila kada je imala 19 godina i on nije bio toliko popularan, i to zato što nije bila impresionirana njegovim izgledom.

Ona se ipak predomislila pa su se vjenčali 2023. godine, a zajednički život dijele između luksuzne farme Terra Masia na Ibizi i imanja u Cotswoldsu. Iako privatne trenutke najčešće čuvaju za sebe, ovoga puta ih nisu uspjeli izbjeći objektivi fotografa.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Promjena Kolinde Grabar-Kitarović tijekom godina: Njezina nova, vitka linija ne prestaje se komentirati

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pjevač bez pardona progovorio o vezi s tri žene: "Svima sam im dao izbor"