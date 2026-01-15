Srpska zvijezda otkrila što je Lepa Brena napravila za nju kad je tek započinjala karijeru!

Rada se prisjetila trenutka kada joj je Lepa Brena velikodušno otvorila svoj ormar i poklonila haljinu koju i danas čuva.

Srpska pjevačica Rada Manojlović, koja se proslavila u showu Zvezde Granda 2007. godine, nedavno je otkrila koliko joj je zapravo pomogla legendarna Lepa Brena na samom početku njezina puta do zvijezda.

Rada je ispričala kako se jednom prilikom požalila Saši Popoviću da nema što odjenuti za snimanje novogodišnjeg programa, a on ju je uputio upravo Breni.

Rada Manojlović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Slavna pjevačica tada ju je uvela u svoj ormar i poklonila joj haljinu.

Rada Manojlović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Pogledaji ovo Nekad i sad Je li to zaista ona?! Ova poznata dama osvanula je na naslovnici potpuno neprepoznatljiva

''Nisam imala haljinu i Saša Popović mi je rekao da se javim Breni. Ja ulazim kod Brene u kuću – jedna vrata, druga vrata, jedan hodnik, jedna soba, veliki dnevni boravak, pa velike stepenice koje vode do njezinih soba. Kažem, kao da smo išli 500 metara do njezine spavaće sobe, i onda smo došli do ormara. Pogledala me i rekla: "Biraj." Ja to pričam iskreno, ali to mi je stvarno značilo na početku karijere. Njezinu haljinu, koju je ona nosila negdje, nekada – ja sam nosila na novogodišnjem programu. Meni je to ostalo zauvijek'', ispričala je u Pinkovoj emisiji.

Lepa Brena Foto: Instagram

Galerija 22 22 22 22 22

Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić podijelila zapažanja nakon izlaska u javnost poslije ispovijesti o sinu: "Bog ne radi greške"

Rada je pokazala i djelić svog doma vrijednog 250 tisuća eura, 3D zidovi su pun pogodak! Više o tome pisali smoo OVDJE.

Aleksandra Prijović i Rada Manojlović - 1 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Promjena Kolinde Grabar-Kitarović tijekom godina: Njezina nova, vitka linija ne prestaje se komentirati

Pogledaji ovo Celebrity Mario Roth napokon odgovorio na pitanje o ljubavi koje zanima sve njegove obožavateljice!