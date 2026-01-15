Je li to zaista ona?! Ova poznata dama osvanula je na naslovnici potpuno neprepoznatljiva

Candy Spelling ima 80 godina, a na naslovnici magazina nitko je nije mogao prepoznati.

Candy Spelling danas ima 80 godina, ali prema najnovijim fotografijama – to biste teško pogodili.

Njezina pojava na naslovnici magazina ''Westlake Malibu Lifestyle'' iznenadila je mnoge, toliko da su se društvene mreže ubrzo zapalile komentarima. Duga plava kosa, zategnuto lice i mladolik ten učinili su je gotovo neprepoznatljivom.

Candy Spelling Foto: Profimedia

Komentari su se nizali jedan za drugim – obožavatelji su bili iznenađeni i šokirani njezinim mladolikim izgledom uspoređujući je sa slavnim ženama koje su upola mlađe.

''Je li Candy ovdje s nama u prostoriji? Izgleda kao Trisha Paytas'', "Khloe Kardashian izgleda nevjerojatno'', ''I meni je potrebna vaša čarolija'', ''Ovu fotografiju definitivno nitko nije uređivao'', ''Izgleda kao plava Rihanna'', ''Zaista ste ovo napravili?'', ''Je li ona bila na operaciji ili?'', ''Eh što novac napravi'', ''Ni njezina kći ne izgleda ovako mlado'', ''Ali zašto? Pa ovako nije izgledala ni kada je bila mlada'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

Candy Spelling Foto: Profimedia

Udovica legendarnog producenta Aarona Spellinga i majka glumice Tori Spelling danas vodi ispunjen i aktivan život – kao društvena figura, filantropkinja i uspješna producentica. Rođena je i odrasla u Beverly Hillsu, a sa samo 23 godine udala se za Aarona. Bila je uz njega dok je stvarao televizijsku povijest – s hitovima poput "Dinastije", "Melrose Place" i "Beverly Hills 90210", piše Daily Mail.

Nakon njegove smrti 2006. Candy se uspješno preusmjerila u kazališnu produkciju. Godine 2016. osvojila je nagradu Tony za mjuzikl ''The Color Purple'', s Cynthiom Erivo i Jennifer Hudson u glavnim ulogama.

Candy Spelling Foto: Profimedia

U razgovoru za spomenuti magazin Candy je iskreno progovorila o razdoblju nakon gubitka supruga.

"Gotovo četiri desetljeća moj je posao bio odgajati naše dvoje prekrasne djece, zabavljati i stvarati stabilan dom kakav je Aaronu bio potreban dok je osvajao Hollywood", prisjetila se.

"Kad je Aaron preminuo, nisam izgubila samo životnog partnera – nestala je i ona sila koja je definirala mene i našu obitelj. Prvi put u 38 godina morala sam naučiti kako funkcionirati u velikom, zastrašujućem svijetu – sama'', dodala je.

Candy Spelling Foto: Profimedia

Dugo godina pisalo se i o njezinu složenom odnosu s kćeri, no posljednjih su se godina ponovno zbližile – posebno nakon Torina razvoda od Deana McDermotta 2023., nakon 18 godina braka.

