Anđa Marić podijelila zapažanja nakon izlaska u javnost poslije ispovijesti o sinu: "Bog ne radi greške"

Anđa Marić na Instagramu je podijelila svoja zapažanja s jedne nedavne dodjele i otkrila kako su je mnoge osobe izbjegavale.

Anđa Marić u utorak je snimljena u javnosti prvi put otkako je progovorila o teškoj borbi sina Gašpera s ovisnošću o alkoholu.

Na dodjeli nagrada Timeless Beauty Anđa je blistala u haljini dugih rukava s crnom podlogom i jarkim, šarenim uzorkom. Kombinirala ju je sa zanimljivim čizmama, a u ruci je držala štap oslikan razigranim bojama – detalj koji dodatno naglašava njezin izražajni osobni stil i snažan karakter.

Anđa Marić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, naša pjevačica primijetila je kako su neki uzvanici na događaju izbjegavali kontakt s njom, pa je na Instagramu pojasnila kako se nosi s negativnim komentarima.

"Došla sam u opuštenoj dnevnoj haljini, iako su sve uzvanice imale večernje, glamurozne outfite. Odabrala sam ono u čemu se osjećam ugodno. Primjećujem da mi mnogi ne prilaze i ne uspostavljaju kontakt očima – vjerojatno zbog neugode koju osjete jer ne mogu zamisliti sebe na mom mjestu. A onda me vide kako bez srama šepam sa štapom i pritom ne skidam osmijeh s lica", započela je Anđa svoju objavu.

Dodala je i kako su je mnogi pitali odakle crpi snagu te kako ostaje optimistična unatoč teškim životnim okolnostima.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika

"Moj odgovor je bio jednostavan: bol i nesreća često su katalizator rasta duše. Dijamant nastaje pod ogromnim pritiskom, a srce nikada ne sudi – to radi samo ego. Dok sam govorila o svijesti i lakoći s kojom danas nosim život, imala sam osjećaj da pričam nekim polu-razumljivim jezikom. Spomenula sam i Brené Brown i njezinu usporedbu – da me ne zanimaju komentari ljudi koji sjede na jeftinim sjedalima i dobacuju, a sami nikada nemaju hrabrosti ući u ring i živjeti autentično, iskreno i hrabro", navela je Anđa.

Anđa Marić Foto: Profimedia

"Bog ne radi greške. Ljudi se pitaju kako toliko vježbam, a još uvijek nisam 'usavršila' hod. A što ako baš moram biti ovakva - da fokus ljudi usmjeravam na ono bitno, da budem svojevrsni semafor onima u izazovnim situacijama. Da im dam osjećaj da nisu sami i da nisu čudaci ako se i dalje smiju i vole život. To ego nikada neće razumjeti", poručila je pjevačica i poslala na kraju snažnu poruku svima koji su u sličnim situacijama.

"Ako te nešto boli, smeta, žulja i nepodnošljivo je - znaj da si tada u glavi, a ne u srcu. Srce vidi ono što je očima nevidljivo. Ja sam sretna ovakva. Zahvalna sam za sve što imam i zdravija sam od mnogih koji nemaju nikakvu dijagnozu. Ne moramo sve znati. Ne moramo sve razumjeti. Ne moramo se u sve petljati. Živi. I pusti druge da žive", zaključila je objavu, ispod koje su se slijevali komentari podrške.

Nedavno je otkrila kako je dobila novog psa, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako je prije pričala o svom sinu, pročitajte OVDJE.

