Anđa Marić podijelila zapažanja nakon izlaska u javnost poslije ispovijesti o sinu: "Bog ne radi greške"

Anđa Marić na Instagramu je podijelila svoja zapažanja s jedne nedavne dodjele i otkrila kako su je mnoge osobe izbjegavale.
Anđa Marić u utorak je snimljena u javnosti prvi put otkako je progovorila o teškoj borbi sina Gašpera s ovisnošću o alkoholu.3 vijesti o kojima se priča imaju tri kćeri Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često ''Izgledam poput kostura'' Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka'' zajednički izlazak Mate Rimac ima novu djevojku? Kamere su ih uhvatile u prisnom trenutku
Na dodjeli nagrada Timeless Beauty Anđa je blistala u haljini dugih rukava s crnom podlogom i jarkim, šarenim uzorkom. Kombinirala ju je sa zanimljivim čizmama, a u ruci je držala štap oslikan razigranim bojama – detalj koji dodatno naglašava njezin izražajni osobni stil i snažan karakter.
Anđa Marić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ipak, naša pjevačica primijetila je kako su neki uzvanici na događaju izbjegavali kontakt s njom, pa je na Instagramu pojasnila kako se nosi s negativnim komentarima.
"Došla sam u opuštenoj dnevnoj haljini, iako su sve uzvanice imale večernje, glamurozne outfite. Odabrala sam ono u čemu se osjećam ugodno. Primjećujem da mi mnogi ne prilaze i ne uspostavljaju kontakt očima – vjerojatno zbog neugode koju osjete jer ne mogu zamisliti sebe na mom mjestu. A onda me vide kako bez srama šepam sa štapom i pritom ne skidam osmijeh s lica", započela je Anđa svoju objavu.
Dodala je i kako su je mnogi pitali odakle crpi snagu te kako ostaje optimistična unatoč teškim životnim okolnostima.
Anđa Marić - 2 Foto: Instagram
Anđa Marić - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
"Moj odgovor je bio jednostavan: bol i nesreća često su katalizator rasta duše. Dijamant nastaje pod ogromnim pritiskom, a srce nikada ne sudi – to radi samo ego. Dok sam govorila o svijesti i lakoći s kojom danas nosim život, imala sam osjećaj da pričam nekim polu-razumljivim jezikom. Spomenula sam i Brené Brown i njezinu usporedbu – da me ne zanimaju komentari ljudi koji sjede na jeftinim sjedalima i dobacuju, a sami nikada nemaju hrabrosti ući u ring i živjeti autentično, iskreno i hrabro", navela je Anđa.
Anđa Marić Foto: Profimedia
"Bog ne radi greške. Ljudi se pitaju kako toliko vježbam, a još uvijek nisam 'usavršila' hod. A što ako baš moram biti ovakva - da fokus ljudi usmjeravam na ono bitno, da budem svojevrsni semafor onima u izazovnim situacijama. Da im dam osjećaj da nisu sami i da nisu čudaci ako se i dalje smiju i vole život. To ego nikada neće razumjeti", poručila je pjevačica i poslala na kraju snažnu poruku svima koji su u sličnim situacijama.
Anđa Marić - 2 Foto: Instagram
IN magazin: Anđa Marić - 6 Foto: In Magazin
"Ako te nešto boli, smeta, žulja i nepodnošljivo je - znaj da si tada u glavi, a ne u srcu. Srce vidi ono što je očima nevidljivo. Ja sam sretna ovakva. Zahvalna sam za sve što imam i zdravija sam od mnogih koji nemaju nikakvu dijagnozu. Ne moramo sve znati. Ne moramo sve razumjeti. Ne moramo se u sve petljati. Živi. I pusti druge da žive", zaključila je objavu, ispod koje su se slijevali komentari podrške.
Nedavno je otkrila kako je dobila novog psa, o čemu više pročitajte OVDJE.
Kako je prije pričala o svom sinu, pročitajte OVDJE.
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Promjena Kolinde Grabar-Kitarović tijekom godina: Njezina nova, vitka linija ne prestaje se komentirati
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Kako izgleda stariji sin Zlatana Ibrahimovića? Slijedi tatine stope u bivšem klubu slavnog napadača
Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja
Pogledaji ovo Celebrity Nakon odlaska u mirovinu legendarnog Olivera Mlakara rijetko viđamo, evo gdje je danas njegova oaza mira