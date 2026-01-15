Pjevač bez pardona progovorio o vezi s tri žene: "Svima sam im dao izbor"

Pjevač Ne-Yo u jednom gostovanju je pokušao objasniti kako je biti istovremeno u vezi s tri žene, dodavši kako to vidi kao - jednu zajedničku vezu.

Američki pjevač, tekstopisac i producent Ne-Yo izazvao je veliku pažnju javnosti, ovaj put zbog iskrenog razgovora o svom nekonvencionalnom ljubavnom životu. Dobitnik nagrade Grammy gostovao je u emisiji "Sherri", gdje je otvoreno progovorio o vezi koju istovremeno održava s tri žene.

Pjevač hita "So Sick", pravog imena Shaffer Chimere Smith, trenutačno je javno u vezi s Arielle Hill, Cristinom i Moneii. Kako je objasnio, ne vidi to kao tri odvojene veze, već kao jednu zajedničku.

"Glavno je razumijevanje da nisam u tri veze. Ja sam u jednoj vezi s tri osobe", rekao je Ne-Yo, koji se na ovu bizarnu situaciju odlučio poslije, kako sam kaže, ružnog razvoda od bivše supruge Crystal Renay.

Razvod je pokrenut u kolovozu 2022., a finaliziran u veljači 2023. godine. Bivši supružnici imaju troje zajedničke djece, dok Ne-Yo ima još četvero djece iz drugih veza.

"Preuzimam potpunu odgovornost za ono što sam učinio u tom braku i kako sam ga uništio. I odlučio sam da više nikada neću lagati nijednoj ženi", iskreno je priznao u emisiji, otkrivši da je ideju poliamorne veze prvo iznio jednoj od partnerica, s kojom je bio najdulje, te joj potpuno otvoreno rekao da želi biti iskren i da u njegovu životu postoje i druge žene.

"Svima sam dao izbor. Ako žele ostati, super, ako ne, i to je u redu", rekao je Ne-Yo, dodavši kako su na kraju sve tri odlučile ostati u odnosu.

Kako to funkcionira u praksi? Prema njegovim riječima, ključ svega su komunikacija i organizacija. Svaka od partnerica ima svoje individualno vrijeme s njim, ali važni su i zajednički trenuci.

Poseban izazov predstavljaju blagdani, poput Valentinova, jer, kako kaže – ne može svima pokloniti isto.

"Ne mogu svima kupiti crvene ruže jer to ne funkcionira za sve", objasnio je, priznajući da je potrebno uložiti dodatni trud, na što mu je voditeljica odgovorila kako joj se takav odnos čini kao "puno više posla", na što je Ne-Yo odgovorio uz osmijeh: "Nikada se nisam bojao teškog rada."

Ne-Yo je ovom ispoviješću još jednom pokazao da se ne boji ići protiv društvenih normi, iako bi mnogi istaknuli bizarnost cijelog slučaja.

