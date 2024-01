Legendarnog DJ-ja odbila je kad je imala samo 19 godina iz razloga koji je logičan za tu dob, a sad uživaju u ljubavi koja je završila brakom!

Jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-a Calvin Harris snimljen je kako uživa u društvu supruge Vick Hope na plaži u Meksiku, a njihova povijest vrlo je zanimljiva.

Jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva Calvin Harris snimljen je kako uživa u Meksiku sa svojom suprugom Vick Hope.

Calvin i Vick brčkali su se u moru i pričali dok su ih paparazzi iz daljine uhvatili, a svi prisutni na plaži nisu mogli ne zapaziti isklesano tijelo DJ-a i vitku figuru njegove supruge.

Glasine o njihovoj vezi krenule su nakon što je Vick posjetila Calvina na njegovoj farmi na Ibizi. Prema pisanju stranih medija ljepotica je slavnog DJ-a odbila kada je imala 19 godina i on nije bio toliko popularan, i to zato što nije bila impresionirana njegovim izgledom.

Čini se da se nakon desetak godina ipak predomislila pa golupčići uživaju u ljubavi već više od godinu i pol.

Ove godine u rujnu, par se prema pričanjima bliskih izvora i vjenčao, a svadba je bila organizirana za najbliže članove obitelji. Sve je bilo uređeno u stilu Glastobury festivala, a večera se održala u šatoru boho izgleda.

Prije Vick, Calvin je bio u vezi s modelom Aarikom Wolf, a poznat je i po svojoj vezi s popularnom pjevačicom Taylor Swift.

Inače, osim ljubavi prema glazbi, svjetski DJ gaji ljubav i prema nečem drugom. Calvin je navodno odlučio napraviti potpuni zaokret u svom životu i karijeri i to kako bi postao farmer nakon što je kupio farmu od 138 hektara.

Prema pisanju magazina The Suna, Calvin se odlučio maknuti od života pod reflektorima i odabrati onaj mirniji način i to nakon što je prodao svoje dvije vile po cijeni od nekoliko milijuna funti u Los Angelesu 2020. godine. Imanje koje je kupio je zapravo najveća organska farma na Ibizi koja proizvodi sve, od povrća i jaja do vina i takozvanih proizvoda od farme do stola, a nudi i mogućnost organiziranja raznih događaja pa čak i vjenčanja.

