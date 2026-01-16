Katarina Baban vratila se u vrijeme kada su se snovi počeli ostvarivati: "Ta godina je bila čudo!"

Katarina Baban na Instagramu je podijelila emotivne fotografije iz 2016., godine koju opisuje kao prekretnicu u karijeri i životu.

Instagram je posljednjih dana preplavljen nostalgičnim objavama, a trend vraćanja u 2016. godinu prihvatila je i glumica Katarina Baban.

Na svom profilu podijelila je niz fotografija iz 2016. godine, razdoblja koje očito i danas smatra jednim od ključnih u svom životu i karijeri.

Među objavljenim fotografijama našle su se i one s početaka njezine glumačke karijere, uključujući kadrove iz popularne serije Nove TV "Zlatni dvori", u kojoj je ostvarila jednu od uloga po kojoj ju je publika posebno zapamtila. Upravo je to razdoblje obilježilo njezin snažniji ulazak u javni prostor, ali i trenutak kada se nije ograničila samo na glumu.

Naime, 2016. godina bila je i vrijeme kada je Katarina pokrenula vlastitu modnu priču, kolekciju Lilith, kojom je napravila iskorak prema poduzetništvu i modnom dizajnu. Taj potez pokazao se kao logičan nastavak njezine potrebe za kreativnim izražavanjem izvan televizijskih i kazališnih okvira.

"2016. je bila čudo!!! Godina kad su se stvari krenule događati u smjeru koji sam zamišljala, željela i mantrala", napisala je Katarina u opisu.

Objava je u kratkom roku izazvala brojne reakcije pratitelja koji su se prisjetili tog razdoblja. Katarinin povratak u 2016. jasno poručuje da iza današnjeg uspjeha stoji niz hrabrih odluka donesenih puno prije, u vrijeme kada se snovi nisu samo zamišljali nego i konkretno ostvarivali.

