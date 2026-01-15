Naš bivši vatreni nakon dugo vremena viđen u javnosti, ovako danas izgleda!

Nakon dugo vremena izbivanja iz javnosti, bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ognjen Vukojević privukao je poglede u posljednjem pojavljivanju.

Nakon dužeg vremena izbivanja iz javnosti, Ognjen Vukojević ponovno je viđen pred očima javnosti.

Bivši nogometaš pojavio se na posljednjem ispraćaju Miće Vujanića.

Ognjen Vukojević jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih nogometaša svoje generacije, poznat po borbenosti, taktičkoj disciplini i snažnom udarcu, ali i po povučenijem životu nakon završetka profesionalne karijere.

Rođen je 20. prosinca 1983. u Bjelovaru. Nogometni put započeo je vrlo rano, a prve ozbiljne seniorske korake napravio je u NK Bjelovaru. Pravi razvoj slijedi u NK Osijeku, gdje se afirmirao u Prvoj HNL i skrenuo pažnju najvećih domaćih klubova.

Godine 2005. prelazi u Dinamo Zagreb, u kojem vrlo brzo postaje jedan od ključnih igrača veznog reda. S Dinamom osvaja brojne domaće trofeje, a njegove stabilne i zrele igre u europskim natjecanjima otvaraju mu vrata inozemstva.

Vrhunac klupske karijere dolazi 2008. godine transferom u Dinamo Kijev. U ukrajinskom velikanu provodi nekoliko uspješnih sezona, redovito nastupa u Ligi prvaka i Europskoj ligi te osvaja nacionalna prvenstva i kupove. Kratko je bio i na posudbi u belgijskom Standardu iz Liègea, no najdublji trag u inozemstvu ostavio je upravo u Kijevu.

Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2007. godine, a posebno se pamte njegovi nastupi na Europskom prvenstvu 2008., gdje je bio jedan od važnih igrača u momčadi Slavena Bilića. Tijekom reprezentativne karijere upisao je više od 50 nastupa.

Zbog kroničnih problema s koljenom igračku karijeru završava 2016. godine.

Svoj privatni život Ognjen je uvijek uspješno skrivao od javnosti, pogotovo otkako se razveo od bivše misice Andreje Ćupor.

Ognjen i Andreja vjenčali su se u listopadu 2016. i zajedno su dobili sina Luku, a za njihov razvod doznalo se 2020. godine.

Vukojević danas radi kao trener mlađih reprezentativnih postava. A koliko se promijenio do danas, pogledajte u našoj galeriji.

