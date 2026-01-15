Šokirat ćete se kad pročitate tko je ovo, nekad popularni glumac postao je neprepoznatljiv

Rijetko pojavljivanje ovog glumca nakon dugo vremena izazvalo je lavinu reakcija, ponajviše zbog njegove drastične fizičke promjene u odnosu na dane najveće slave.

Michael Vartan, nekadašnji holivudski zavodnik i jedno od najprepoznatljivijih lica ranih 2000-ih, nedavno je viđen u javnosti prvi put nakon dužeg razdoblja, a njegovo pojavljivanje izazvalo je iznenađenje među obožavateljima.

Sijeda kosa, gusta brada i potpuno ležeran stil učinili su ga gotovo neprepoznatljivim u odnosu na imidž koji je publika pamtila iz njegovih najuspješnijih glumačkih dana.

Michael Vartan - 3 Foto: Profimedia

Michael Vartan - 1 Foto: Profimedia

Rođen 27. siječnja 1968. u Boulogne-Billancourtu u Francuskoj, Michael Vartan odrastao je u umjetničkoj obitelji. Otac Daniel Vartan bio je glazbenik armensko-francuskog podrijetla, dok je majka Shari Casey Amerikanka s iskustvom u dizajnu i umjetnosti. Djetinjstvo je proveo između Francuske i SAD-a.

Michael Vartan - 9 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi

Iako se isprva nije planirao baviti glumom, nakon preseljenja u Los Angeles prihvatio je različite poslove, od instruktora snowboarda do konobara, prije nego što je dobio prve manje filmske uloge. Publika ga je počela primjećivati sredinom 1990-ih, no pravi proboj uslijedio je početkom novog tisućljeća.

Michael Vartan - 5 Foto: Afp

Jedna od njegovih najpoznatijih filmskih uloga svakako je ona u romantičnoj komediji ''Za sve je kriva svekrva'' (Monster-in-Law, 2005.), u kojoj je glumio uz Jennifer Lopez i legendarnu Jane Fondu. Vartan je utjelovio šarmantnog doktora Kevina Fieldsa, muškarca rastrganog između žene koju voli i izrazito dominantne majke. Film je postigao velik komercijalni uspjeh, a njegova uloga dodatno je učvrstila status Michaela Vartana kao idealnog romantičnog partnera na filmu – smirenog, privlačnog i nenametljivo karizmatičnog.

Michael Vartan u filmu ''Za sve je kriva svekrva'' Foto: Profimedia

Michael Vartan u filmu ''Za sve je kriva svekrva'' Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić požalila se na dramu koja ju je zatekla pred nastup: "Mislila sam da nema šanse..."

Paralelno s filmskom karijerom, najveću popularnost donijela mu je televizijska serija ''Alias'' (2001.–2006.), u kojoj je glumio agenta Michaela Vaughna, jednu od ključnih figura serije i ljubavni interes lika Jennifer Garner. Upravo zahvaljujući toj ulozi Vartan je postao globalno prepoznatljiv i miljenik publike.

Nakon godina uspjeha, odlučio se povući iz središta pozornosti. Nastavio je glumiti u televizijskim projektima poput ''Hawthorne'', ''Bates Motel'' i ''The Arrangement'', ali bez ambicije da stalno bude prisutan u medijima. Privatni život držao je podalje od javnosti, a iako su mediji pratili njegove veze, uključujući onu s Jennifer Garner, rijetko je davao izjave o osobnim temama.

Michael Vartan - 5 Foto: Afp

Michael Vartan - 8 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Srpska pjevačica koju su gađali grudama u Čačku dolazi u zagrebačku Arenu, evo tko je ona!

Glumom se ne bavi već godinama, a jednom je otkrio i zašto.

''Nikada nisam želio biti glumac. Nisam imao pojma što radim. Sjećam se prvog tjedna snimanja, više sam se koncentrirao na to da ne zaboravim svoj tekst ili da ne povraćam po Drewinim cipelama nego na stvarni kreativni rad jer sam bio jako nervozan i želio sam se dobro snaći'', rekao je za Page Six.

Michael Vartan - 7 Foto: Afp

Michael Vartan - 10 Foto: Afp

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Omiljena folkerica prvi put potvrdila drugo stanje: Trudničku fotografiju lajkale su 24 tisuće ljudi!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nina Badrić uživa u jednom od najluksuznijih resorta na Karibima, evo kolika je cijena noćenja