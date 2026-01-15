Zvijezda "Kumova" pokazala što je prošla u 2025.: "Bilo je zahtjevno"

Zvijezda "Kumova" Nika Barišić uoči svog skorašnjeg rođendana se osvrnula na 2025. godinu, koja je, kako kaže "bila lijepa i zahtjevna".

Glumica Nika Barišić, koju publika trenutačno gleda u hit-seriji "Kumovi", na Instagramu je podijelila osobni rezime svoje 2025. godine, uz niz fotografija koje otkrivaju njezine privatne i profesionalne trenutke.

Iako, kako sama kaže, vrijeme za rezime "davno je prošlo", Nika svoju godinu simbolično zatvara krajem siječnja, kada slavi rođendan. Upravo tada osvrnula se na sve ono što joj je godina donijela – i odnijela.

Nika Barišić Foto: Nova TV

Vid Ćosić i Nika Barišić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Nika Barišić na TikToku - 5 Foto: Screenshot

"U 2025. se desilo svašta. Neki su ljudi otišli, koji nisu birali… neki su se odnosi lomili pa čak i neke kosti… bila je lijepa godina, zahtjevna, ali moja", napisala je glumica.

Fotografije koje je podijelila prate taj emotivni zapis – od trenutaka s prijateljima i obitelji, preko večernjih izlazaka i putovanja, do snimanja serije "Kumovi", ali i zahtjevnijih trenutaka koje je očito provela u bolnici i s nogom u gipsu. Unatoč svemu, iz objava se osjeća zahvalnost i mirenje s onim što je bilo.

Nika Barišić i Sven - 5 Foto: Instagram

Vid Ćosić, Ružica Maurus i Nika Barišić Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Nika Barišić Foto: Nova TV

Nika je kroz 2025. balansirala privatni život i profesionalne obaveze, a njezin rezime ne skriva ni padove ni snagu potrebnu da se iz njih digne. Bez patetike, ali s puno iskrenosti, glumica je pokazala da iza osmijeha s malih ekrana stoji godina puna izazova i osobnog rasta.

Ako je suditi po njezinim riječima i fotografijama, 2025. možda nije bila lagana, ali bila je autentična. I upravo zato – njezina.

Nika već godinama glumi Laru Gotovac, a koliko je ponosna na tu ulogu, provjerite OVDJE.

