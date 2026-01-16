Zvijezda Kumova usudila se na nešto što mnogi ne bi: ''Tko normalan na -10, snijegu i bljuzgi?''

Dok su se mnogi skrivali od minusa, snijega i ledene kiše, glumica Ecija Ojdanić odlučila je učiniti suprotno – obula je tenisice i istrčala nevjerojatnih 30 kilometara.

Glumica Ecija Ojdanić još je jednom dokazala da za nju ne postoje nemogući uvjeti.

Unatoč temperaturi od -10 stupnjeva, snijegu, ledenoj kiši i bljuzgi, Ecija je bez odustajanja istrčala čak 30 kilometara – i to kroz sve moguće terene, uključujući šoping-centar.

U videu koji je podijelila na društvenim mrežama iskreno je progovorila o tom nesvakidašnjem trkačkom izazovu:

''Tko normalan trči na minus deset po snijegu i ledenoj kiši? I ja sam se to pitala, vjerujte mi. Ali novi maraton je za sedam tjedana i treba istrčati određeni broj kilometara, čak i po ovim – neuvjetima. I krenuli smo.''

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Supruga slavnog DJ-a pokazala vitku liniju u bikiniju, rodila je prije samo šest mjeseci

Uvjeti su bili sve samo ne laki. Čarape i tenisice vrlo brzo postale su potpuno mokre, vode je bilo posvuda, a trčanje po bljuzgi dodatno je otežavalo svaki korak.

Ecija Ojdanić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Čarape i tenisice bile su ful mokre. Vode je bilo jako puno. Grijali smo se u shopping centru, naravno – trčeći. Uz još puno trčanja iz skliskog kolnika, ali adrenalin me nosio sve do cilja.''

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najljepših žena pokazala rijetke prizore obiteljske sreće nakon poroda u 44. godini

Nakon ekstremnog treninga slijedila je i zaslužena nagrada.

''Bila sam ful mokra, do gole kože, a za potrošene kalorije – omiljeno jelo.''

Prije tjedan dana otkrila je i da je bila na skijanju te podijelila nekoliko fotografija.

Ecija Ojdanić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić na Instagramu - 3 Foto: Instagram

''Skijanje je uvijek odlična ideja. Čak i na -12. Čak i kad voziš po mećavi 6 sati put koji inače traje 3,5 sati'', napisala je.

Inače, Ecija se profesionalno bavi trčanjem već dulje vrijeme, a na Instagramu često dijeli svoje uspjehe. Više čitajte OVDJE.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas nezaboravna Princess Ozana, koja se proslavila viralnim videom o sendviču?

Nedavno se pohvalila uspjehom supruga, više pogledajte OVDJE.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Omiljena folkerica prvi put potvrdila drugo stanje: Trudničku fotografiju lajkale su 24 tisuće ljudi!