Internet gori od burnih reakcija na nove golišave scene seks-bombe 21. stoljeća!

Sydney Sweeney ponovno je u središtu pozornosti nakon što je objavljen trailer za treću sezonu ''Euphorije'', a njezina kontroverzna uloga izazvala je burne reakcije među obožavateljima serije.

Trailer za treću sezonu serije ''Euphoria'' napokon je objavljen, gotovo četiri godine nakon izlaska druge sezone.

Iako su obožavatelji bez sumnje presretni zbog povratka kontroverzne serije, neki su gledatelji ostali zgroženi vidjevši da lik Cassie, koju glumi Sydney Sweeney, sada radi kao OnlyFans model.

Nova sezona, koja donosi značajan vremenski skok od pet godina, prikazuje Cassie zaručenu za svoju srednjoškolsku ljubav Natea (Jacob Elordi), unatoč njezinu angažmanu na OnlyFansu.

Sydney Sweeney u trećoj sezoni serije ''Euphoria'' - 1 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney u trećoj sezoni serije ''Euphoria'' - 3 Foto: Profimedia

''Radim cijeli dan, a moja buduća mladenka viralna je po internetu'', žali se Nate u jednoj sceni.

Priča o OnlyFansu razljutila je neke dugogodišnje fanove serije, koji su nezadovoljni preseksualizacijom ženskih likova u seriji.

Sydney Sweeney u trećoj sezoni serije ''Euphoria'' - 6 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney u trećoj sezoni serije ''Euphoria'' - 7 Foto: Profimedia

''Trailer za Euphoriju je stvarno takvo s*anje. Nate postane poslovni čovjek, a svaka žena je ili upletena u drogu ili prostituciju'', ''Imam osjećaj da je ova serija samo o Zendayi koja se drogira i Sydney koja je gola. To je otprilike to, iskreno'', ''Sydney Sweeney se treba osloboditi namjerne objektifikacije'', ''Trailer za treću sezonu Euphorije je upravo izašao i, naravno, Sydney Sweeney je na OnlyFansu. Toliko mi je dosta nje'', ''Je li još netko jako uznemiren zbog Euphorije? Zašto je svaki ženski lik napisan kao seksualna radnica?'', samo su neki od komentara ljutitih gledatelja.

Sydney Sweeney u trećoj sezoni serije ''Euphoria'' - 4 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney u trećoj sezoni serije ''Euphoria'' - 2 Foto: Profimedia

Unatoč negativnim reakcijama, neki su fanovi Cassiein ulazak u industriju za odrasle nazvali genijalnim marketinškim potezom.

''LOL, Euphoria će odjednom dobiti potpuno novu mušku publiku'', ''Gledanost treće sezone Euphorije bilježi ogroman skok uoči premijere sezone!'', ''A stvarno je bomba'', pišu.

Sydney Sweeney - 2 Foto: Instagram

Sydney Sweeney - 4 Foto: Afp

Sydney Sweeney Foto: Afp

Podsjetimo, Sydney nazivaju seks-bombom 21. stoljeća, a nedavno je i gola pozirala za naslovnicu časopisa. Fotografije pogledajte OVDJE.

