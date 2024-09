Zvijezda Kumova sve je očarala svojom pojavom u badiću, figuru je stesala do savršenstva!

Ecija Ojdanić oduševila je pratitelje svojom pojavom u kupaćem kostimu, a prizore u bikiniju podijelila je na svom profilu na Instagramu.

Dok su mnoga poznata lica s domaće scene spakirala kofere, zvijezda Kumova Ecija Ojdanić još uživa na obali.

Na svom profilu na Instagramu pohvalila se fotografijom u plićaku, gdje je ujedno i istaknula istrenirano tijelo u kupaćem kostimu.

"Nakon 19 godina majčinstva dočekala sam i ovakav prvi dan škole", napisala je u opisu objave.

Već je poznato da je 50-godišnja Ecija vrlo posvećena zdravom načinu života, a u svoju sportsku rutinu uvela je tjelesne aktivnosti, pa se tako često na društvenim mrežama pohvali i istrčanim kilometrima.

Ecija se aktivno počela baviti trčanjem prije devet godina, nakon što je odlučila prestati pušiti.

"Uopće nisam voljela trčati i nisam razumjela ljude koji trče. To mi je izgledalo potpuno besmisleno sve dok nisam prestala pušiti. Trčala sam od straha da se ne udebljam. Mučila sam se s tim, ali to je kao nešto što s obzirom na prirodu mog posla možeš obavljati svugdje, i na putovanjima. Staviš tenisice u torbu i trčiš. Onda mi se dogodila ta jedna vrsta preokreta i shvatila sam da je trčanje vrsta meditacije gdje uđeš u predivnu mentalno-fizičku zonu i to je postala moja ovisnost, moj ispušni ventil, natjecanje sa samom sobom. Ta vježba izdržljivosti toliko mi je pomogla na svim razinama. Kažu da je trčanje ovisnost, čak je i dokazana ovisnost", ispričala je u IN magazinu.

