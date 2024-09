Samo nekoliko sati nakon što je Kate objavila video o borbi s rakom Harry i Meghan povukli su nevjerojatan potez!

Princ Harry i Meghan Markle najavili su novi projekt svoje produkcijske tvrtke - seriju o igračima pola.

Nedugo nakon što je princeza od Walesa Kate Middleton objavila kraj preventivne kemoterapije u svrhu izlječenja od raka javili su se princ Harry i Meghan Markle. Međutim, nisu se obratili izravno budućoj britanskoj kraljici, nego su najavili svoj novi projekt.

Streaming-div Netflix, s kojim je par potpisao ugovor od 100 milijuna dolara 2020. godine, objavio je teaser nove dokumentarne serije "POLO", koja je usmjerena prema igračima pola. Kao i u slučaju njihova dokumentarca "Harry & Meghan", iza "POLO" stoji njihova produkcijska tvrtka Archewell Production.

"POLO" je nova dokumentarna serija koja prati elitne globalne igrače i nudi ekskluzivan pogled iza kulisa brzog svijeta sporta", stoji u službenom priopćenju. "Od Archewell Productions i Boardwalk Pictures, premijerno ovog prosinca samo na Netflixu."

