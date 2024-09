Svi pričaju o ovim prizorima Taylor i Travisa: Jedni su uvjereni da je ovo gluma, drugi se ne slažu!

Taylor Swift i Travis Kelce izmjenjivali su nježnosti na finalu muškog dijela turnira US Open.

Američki superpar Taylor Swift i Travis Kelce ovih dana su imali više javnih pojavljivanja, a među njima je bio i dolazak na finale muškog dijela turnira US Opena.

I dok su se Talijan Jannik Sinner i Amerikanac Taylor Fritz odigrali uzbudljivu završnicu jednog od četiri Grand Slam turnira, pjevačica i igrač američkog nogometa su više gledali jedno u drugo nego na teren u Flushingu. U jednom trenutku par se u potpunosti opustio kada je na redu došla pjesma "I Believe in a Thing Called Love" grupe The Darkness.

Ovim putem par je još jednom stao na kraj medijskim nagađanjima nastalima poslije objave lažnih dokumenata o kraju veze.

Slike izmjenjivanja nježnosti nisu promaknuli ni brojnim swiftiesima.

"Ovaj čovjek ju tako voli i ona je tako sretna s njim, to je sve što sam oduvijek htjela za nju", "Prošla je godinu dana i oni dalje ne mogu bez dodirivanja, grljenja i ljubljenja", "Uistinu su stvoreni jedno za drugo", "Nju zbilja nije briga što je na terenu osim ako on nije tamo", samo je dio pozitivnih komentara, dok ima i onih koji su uvjereni da je sve gluma.

Taylor Swift trenutno je na dvomjesečnoj stanci od svjetske turneje The Eras Tour, koja je zaradila više od milijardu dolara, dok je tight end NFL momčadi Kansas City Chiefs odigrao prvu utakmicu u novoj sezoni prošli četvrtak, pobijedivši Baltimore Ravens s 27:20.

