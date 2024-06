Pogledajte kamo je princ William odveo svoju djecu za rođendan! Zbog jedne osobe ova fotka skupila je preko 2 milijuna lajkova!

Princ William odlučio je svoj 42. rođendan proslaviti s djecom, a odveo ih je na koncert trenutno najpopularnije pjevačice u svijetu.

Princ William navršio je svoj 42. rođendan, a tim povodom svoju je djecu odveo u izlazak.

Naime, William, Charlotte i George bili su na koncertu popularne pjevačice Taylor Swift u Londonu, a na društvenim mrežama objavili su fotografije sa ženom koja za sobom vuče nenormalan broj fanova.

Prva je osvanula na službenim profilima Kensingtonske palače na društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako slavna pjevačica radi selfie s Williamom te princem Georgeom i princezom Charlotte.

''Hvala Taylor Swift na odličnoj večeri'', stoji u opisu fotografije.

A sličnu je podijelila i sama Taylor, no još više pozornosti na njoj je ukrao njezin dečko Travis Kelce.

''Sretan rođendan! Nastupi u Londonu su odlično započeli'', napisala je, a u nešto više od 40 minuta skupila preko 2 milijuna lajkova.

Inače, na društvenim mrežama su se pojavile i snimke na kojima se vidi kako princ William pleše na koncertu i to na pjesmu ''Shake it out''.

Podsjetimo, Taylor je jedna od najpoznatijih pjevačica na svijetu, a proteklih mjeseci o njoj se govori ponajviše zbog nove ljubavi. Travis je profesionalni igrač američkog nogometa, a zbog Taylor se posebno gledalo i finale ovogodišnjeg Super Bowla u kojem je igrao Kelce.

S druge strane, iza Williama su teški mjeseci. Njegova supruga Kate Middleton bori se s rakom, a iste vijesti objavio je i njegov otac kralj Charles. Zbog njihovog oporavka, William je na sebe preuzeo hrpu obaveza.

