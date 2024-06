Zbog mame našeg nogometaša pratitelji su u nevjerici, evo kako izgleda s 48 godina: ''Da mi je biti taj pijesak...''

Renata Lovrinčević Buljan na prvi dan ljeta okupala se u moru i pokazala fantastičnu figuru u plavom badiću.

Bivša misica Renata Lovrinčević Buljan, inače i majka Hajdukova vratara Borne Buljana, koji brani i za hrvatsku U-21 reprezentaciju, obilježila je prvi dan ljeta novom fotografijom na Instagramu.

Renata se okupala u našem moru, a tim povodom fotografirala se pored plićaka sjedeći u plavom badiću koji je istaknuo njene savršene obline.

Za ovakvo tijelo cijele godine naporno trenira u teretani, a vide to i pratitelji koji ju nisu prestali hvaliti u komentarima.

''Eh što nisam taj pijesak, Bože, Bože...'', ''Mamasitaaa'', ''Najzgodnija Splićanka'', ''Prijo, baš si prekrasna'', ''Wow Renata'', neki su od brojnih komentara.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao trenerica fitnesa i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Njezin suprug Petar Buljan profesionalni je vojnik i krajem prošle godine nakon šest mjeseci vratio se kući s vojne misije na Kosovu. Osim hajdukovca Borne, par zajedno ima i mlađeg sina Narda.

Njezinim sinovima, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu seksi mamom igrača Bijelih.

"Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je Renata u IN magazinu.

