Zanosna mama poznatog Hajdukovca odvažila se na akciju vrijednu aplauza: "Imala sam osjećam da skačem direkt na stijene..."

Renata Lovrinčević Buljan još jednom je oduševila pratitelje zbog najtežeg skoka u more na koji se odvažila.

Bivša misica Renata Lovrinčević Buljan, inače i majka Hajdukova vratara Borne Buljana, nedavno je je objavila video u kojemu je pratitelje oduševila svojim senzacionalnim tijelom, ali zaslužila je divljenje i zbog hrabrog skoka u more.

Sada je ponovo objavila video na Instagramu kako skače sa stijene, ali ovoga puta joj je to bio najteži skok dosad.

"Moj najteži skok, jer je more bilo toliko prozirno da sam imala osjećaj da skačem direkt na stijene", napisala je na svojoj Instagram priči.

Obožavatelji su odmah pohrlili u komentare kako bi joj čestitali na hrabrosti.

"Bravo ženo... Savršen skok", "Petlja do koljena", "Uf, sjajno", komentari su se samo nizali.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao trenerica fitnesa i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Njezin suprug Petar Buljan profesionalni je vojnik i krajem prošle godine nakon šest mjeseci vratio se kući s vojne misije na Kosovu. Osim hajdukovca Borne, par zajedno ima i mlađeg sina Narda.

Njezinim sinovima, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu seksi mamom igrača Bijelih.

"Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je Renata u IN magazinu.

Pogledaji ovo Celebrity Majka mladog hajdukovca na plaži priuštila senzacionalne prizore, ne zna se je li impresivniji skok u more ili figura u bikiniju!

Pogledaji ovo Celebrity Zanosna Splićanka pozirala je u zagrljaju zgodnog sina koji je velika nada Hajduka, nije skrivala ponos zbog događaja na koji ga je ispratila!

Pogledaji ovo Celebrity Bivša misica i majka mladog hajdukovca pohvalila se svojim suprugom: "Baš mi je zgodan!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hana Huljić podijelila preslatke snimke kćerkice Albe i rastopila sve redom: "Najslađa na svijetu!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević objavila nove fotografije sa samozatajnim partnerom i njihovom kćerkicom : "Naše prvo romantično putovanje!"